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Лучанка за кермом легковика збила велосипедиста

Лучанка за кермом легковика збила велосипедиста
У Луцьку на вулиці Вишківській під колеса легковика Kia Sephia потрапив велосипедист, 34-річний місцевий житель.

За кермом автомобіля перебувала 45-річна лучанка. Велосипедиста доставили у лікарню, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

За цим фактом ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудові розслідування тривають.





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Теги: аварія, Луцьк, велосипедист
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