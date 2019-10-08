Лучанка за кермом легковика збила велосипедиста





За кермом автомобіля перебувала 45-річна лучанка. Велосипедиста доставили у лікарню, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.



За цим фактом ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудові розслідування тривають.











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