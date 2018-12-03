На Волині вдруге перейменували село
Сьогодні, 13:02
Село, яке раніше називалося Старий Чорторийськ, а згодом Чорторийськ, знову перейменували. Тепер воно називатиметься Чарторийськ.
Таке рішення прийняли сьогодні, 12 березня, під час сесії Волиньради.
Нагадаємо, 16 травня минулого року село перейменували на Чорторийськ.
Нині ж за перейменування села на Чарторийськ проголосувала більшість депутів облради.
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Таке рішення прийняли сьогодні, 12 березня, під час сесії Волиньради.
Нагадаємо, 16 травня минулого року село перейменували на Чорторийськ.
Нині ж за перейменування села на Чарторийськ проголосувала більшість депутів облради.
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