На Волині вдруге перейменували село





Таке рішення прийняли сьогодні, 12 березня, під час сесії Волиньради.



Нагадаємо, 16 травня минулого року село перейменували на Чорторийськ.

Нині ж за перейменування села на Чарторийськ проголосувала більшість депутів облради.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Село, яке раніше називалося Старий Чорторийськ, а згодом Чорторийськ, знову перейменували. Тепер воно називатиметься Чарторийськ.Таке рішення прийняли сьогодні, 12 березня, під час сесії Волиньради.Нагадаємо, 16 травня минулого року село перейменували на Чорторийськ.Нині ж за перейменування села на Чарторийськ проголосувала більшість депутів облради.

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