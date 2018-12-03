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На Волині вдруге перейменували село

На Волині вдруге перейменували село
Село, яке раніше називалося Старий Чорторийськ, а згодом Чорторийськ, знову перейменували. Тепер воно називатиметься Чарторийськ.

Таке рішення прийняли сьогодні, 12 березня, під час сесії Волиньради.

Нагадаємо, 16 травня минулого року село перейменували на Чорторийськ.
Нині ж за перейменування села на Чарторийськ проголосувала більшість депутів облради.


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Теги: Старий Чорторийськ, назва, перейменування
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