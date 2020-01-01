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На облаштування у СНУ ім. Лесі Українки медичного факультету спрямують 10 мільйонів

На облаштування у СНУ ім. Лесі Українки медичного факультету спрямують 10 мільйонів
З різних джерел фінансування мають намір спрямувати сумарно 10 мільйонів на реконструкцію Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки задля облаштування у його стінах медичного факультету.

Відповідні зміни до Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки затвердили сьогодні, 12 березня, під час сесії Волиньради.

Зокрема, з обласного бюджету цьогоріч на ці потреби мають намір спрямувати 3 мільйони, з бюджету Луцької міської ОТГ – теж три мільйони. Ще чотири мільйони – інші джерела фінансування.

Окрім того, у змінах до програми передбачили 2 мільйони гривень з обласного бюджету на будівництво сертифікованого легкоатлетичного стадіону Луцького національного технічного університету.

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Теги: СНУ, медичний факультет
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