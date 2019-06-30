У Луцьку в підвалі лікарні знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 12:29
Труп чоловіка, жителя Луцька, із слідами тілесних ушкоджень виявили у підвалі Волинської обласної клінічної лікарні.
Про це Суспільному розповів головний спеціаліст сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Олег Плазовський.
Тіло доставили на судово-медичну експертизу. Обставини смерті з’ясовує поліція.
Деталі – згодом.
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Про це Суспільному розповів головний спеціаліст сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Олег Плазовський.
Тіло доставили на судово-медичну експертизу. Обставини смерті з’ясовує поліція.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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