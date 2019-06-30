У Луцьку в підвалі лікарні знайшли тіло чоловіка





Про це Олег Плазовський.



Тіло доставили на судово-медичну експертизу. Обставини смерті з’ясовує поліція.



Деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Труп чоловіка, жителя Луцька, із слідами тілесних ушкоджень виявили у підвалі Волинської обласної клінічної лікарні.Про це Суспільному розповів головний спеціаліст сектору комунікації Головного управління Нацполіції в областіТіло доставили на судово-медичну експертизу. Обставини смерті з’ясовує поліція.Деталі – згодом.

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