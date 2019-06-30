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У Луцьку в підвалі лікарні знайшли тіло чоловіка

У Луцьку в підвалі лікарні знайшли тіло чоловіка
Труп чоловіка, жителя Луцька, із слідами тілесних ушкоджень виявили у підвалі Волинської обласної клінічної лікарні.

Про це Суспільному розповів головний спеціаліст сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Олег Плазовський.

Тіло доставили на судово-медичну експертизу. Обставини смерті з’ясовує поліція.

Деталі – згодом.

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Теги: лікарня, труп, тіло, смерть, поліція
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