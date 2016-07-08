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Україна обмежить авіасполучення з Німеччиною і Францією

Україна обмежить авіасполучення з Німеччиною і Францією
Міністерство інфраструктури України розглядає питання про обмеження авіасполучення з Німеччиною і Францією.

Про це повідомив глава відомства Владислав Криклій, - пишуть Факти.

"Сьогодні ми будемо збиратися з авіаперевізниками… Зараз розглядається питання обмеження авіарейсів з Німеччиною і Францією", – сказав він на брифінгу.

Як відомо, через карантин із 12 березня Україна ухвалила рішення про припинення авіасполучення з Італією.

Раніше авіакомпанія Міжнародні авіалінії України повідомила про призупинення рейсів до 16 країн. Скорочення рейсів пояснюють зниженням попиту на авіаперельоти через поширення коронавірусу в світі.

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Теги: авіасполучення, Німеччина, Франція
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