Україна обмежить авіасполучення з Німеччиною і Францією





Про це повідомив глава відомства Владислав Криклій, - пишуть



"Сьогодні ми будемо збиратися з авіаперевізниками… Зараз розглядається питання обмеження авіарейсів з Німеччиною і Францією", – сказав він на брифінгу.



Як відомо, через карантин із 12 березня Україна ухвалила рішення про припинення авіасполучення з Італією.



Раніше авіакомпанія Міжнародні авіалінії України повідомила про призупинення рейсів до 16 країн. Скорочення рейсів пояснюють зниженням попиту на авіаперельоти через поширення коронавірусу в світі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство інфраструктури України розглядає питання про обмеження авіасполучення з Німеччиною і Францією.Про це повідомив глава відомства, - пишуть Факти. "Сьогодні ми будемо збиратися з авіаперевізниками… Зараз розглядається питання обмеження авіарейсів з Німеччиною і Францією", – сказав він на брифінгу.Як відомо, через карантин із 12 березня Україна ухвалила рішення про припинення авіасполучення з Італією.Раніше авіакомпанія Міжнародні авіалінії України повідомила про призупинення рейсів до 16 країн. Скорочення рейсів пояснюють зниженням попиту на авіаперельоти через поширення коронавірусу в світі.

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