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Стрілянина на Набережній у Луцьку: ще одного підозрюваного взяли під варту

Стрілянина на Набережній у Луцьку: ще одного підозрюваного взяли під варту
Обрали запобіжний захід підозрюваному у стрілянині на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.

Судове засідання над Артуром Безменовим відбулося сьогодні, 12 березня.

Нагадаємо, 5 листопада 2018 року під час стрілянини на вулиці Набережній у Луцьку одна людина загинула, двох осіб госпіталізували.

Нині розшукують ще трьох підозрюваних: Зелінського Євгена Сергійовича, 21 жовтня 1975 року народження, уродженця та жителя міста Київ; Маркаряна Артема Арсеновича, 23 липня 1989 року народження, жителя Запорізької області; Акопян Армен Левонович, 27 травня 1981 року народження, жителя Донецької області.

12 березня суддя Алла Полюшко обрала Артуру Безменову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, поки триватиме досудове розслідування, без права внесення застави.

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Теги: стрілянина, Набережна, автомийка, Луцьк
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