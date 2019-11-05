Стрілянина на Набережній у Луцьку: ще одного підозрюваного взяли під варту
Сьогодні, 15:49
Обрали запобіжний захід підозрюваному у стрілянині на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.
Судове засідання над Артуром Безменовим відбулося сьогодні, 12 березня.
Нагадаємо, 5 листопада 2018 року під час стрілянини на вулиці Набережній у Луцьку одна людина загинула, двох осіб госпіталізували.
Нині розшукують ще трьох підозрюваних: Зелінського Євгена Сергійовича, 21 жовтня 1975 року народження, уродженця та жителя міста Київ; Маркаряна Артема Арсеновича, 23 липня 1989 року народження, жителя Запорізької області; Акопян Армен Левонович, 27 травня 1981 року народження, жителя Донецької області.
12 березня суддя Алла Полюшко обрала Артуру Безменову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, поки триватиме досудове розслідування, без права внесення застави.
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Судове засідання над Артуром Безменовим відбулося сьогодні, 12 березня.
Нагадаємо, 5 листопада 2018 року під час стрілянини на вулиці Набережній у Луцьку одна людина загинула, двох осіб госпіталізували.
Нині розшукують ще трьох підозрюваних: Зелінського Євгена Сергійовича, 21 жовтня 1975 року народження, уродженця та жителя міста Київ; Маркаряна Артема Арсеновича, 23 липня 1989 року народження, жителя Запорізької області; Акопян Армен Левонович, 27 травня 1981 року народження, жителя Донецької області.
12 березня суддя Алла Полюшко обрала Артуру Безменову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, поки триватиме досудове розслідування, без права внесення застави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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