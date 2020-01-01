Через «Ягодин» намагалися провезти незаконний товар. ФОТО





Про це



Так, 12 березня, прямуючи з Республіки Польща в Україну, в зону митного контролю смугою руху «червоний коридор» заїхав автомобіль марки Renault Master. В результаті повного митного огляду зазначеного транспортного засобу, крім заявлених в митній декларації товарів, виявили центральні процесори «AMD RYZEN 5» загальною вартістю 72,5 тисячі гривень.



Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених статтею 472 Митного кодексу України. Санкція статті за такі дії карає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На митному посту "Ягодин" вилучили незадекларований товар вартістю понад 70 тисяч гривень.Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби.Так, 12 березня, прямуючи з Республіки Польща в Україну, в зону митного контролю смугою руху «червоний коридор» заїхав автомобіль марки Renault Master. В результаті повного митного огляду зазначеного транспортного засобу, крім заявлених в митній декларації товарів, виявили центральні процесори «AMD RYZEN 5» загальною вартістю 72,5 тисячі гривень.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених статтею 472 Митного кодексу України. Санкція статті за такі дії карає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

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