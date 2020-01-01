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У Луцьку затримали водія з фейковими документами

У Луцьку затримали водія з фейковими документами
У Луцьку патрульні виявили легковик з підробленими реєстраційними документами.

Вчора, 11 березня, на проспекті Волі екіпаж патрульної поліції зупинив транспортний засіб марки Volkswagen Passat за порушення правил дорожнього руху, - повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

В ході перевірки документів у 29-річного водія, інспектори виявили, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу має явні ознаки підробки, адже, перевіривши документ через інформаційні системи Національної поліції, встановили, що інформація, яка вказана в документі, не збігається.

Також, під час візуального огляду номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу виявили їхню відсутність.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції. За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 290 КК України (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу).

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Теги: Луцьк, підроблені документи
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