ЖК «Яровиця» – вільне планування життєвого простору*

Квартира в новобудові – це круто: сучасний будинок, затишна територія, а якщо ви придбали її на початковому етапі будівництва, то це ще й хороша економія.У ЖК «Яровиця» радять: купуючи квартиру, подумайте про свої цілі та перспективи. Пригадайте ваші сімейні традиції, продумайте, де і в який момент ви будете робити щось разом із сім’єю. Ви зрозумієте, потрібна вам велика вітальня чи ні. Можливо, потрібна велика кухня або спальня. Проаналізуйте свої справи, якими ви займаєтесь вдома. Це допоможе визначитися з необхідними зонами в квартирі.Індивідуальне планування. Обирайте квартири, де передбачене вільне планування і можна розташовувати кімнати як завгодно. Але пам’ятайте: у квартирі в будь-якому випадку є так звані «мокрі зони» (кухня та санвузли), розташування яких суворо регламентоване.Вони визначають, де і які кімнати ви можете зробити. Найчастіше несучі стіни розділяють вашу квартиру від сусідів. Якщо в квартирі є несуча стіна, потрібно добре продумати планування. Зробити отвір в несучій стіні чи перенести її неможливо.Важливий розмір вікон: панорамні вікна завжди кращі, ніж маленькі, адже чим більше світла, тим просторіше в квартирі. Пам’ятайте, що кількість вікон визначає кількість кімнат, ванну кімнату не беремо до уваги, цій кімнаті не обов’язково потрібне природне світло. Важливий також розмір вікон: панорамні вікна завжди кращі, ніж маленькі, адже чим більше світла, тим просторіше в квартирі.Це найкращий простір для ранкової кави чи вечірнього релаксу. Також – це окраса вашого інтер’єру.В «Яровиці» продумали і передбачили в проектах квартир навіть найдрібніші деталі заради того, щоб майбутні мешканці відчували себе комфортно і затишно. На вибір тут пропонують велику кількість варіантів квартир зі зручними плануваннями.– ТОП-варіант для однієї людини чи пари без дітей. Площа стартує з 38 кв.м. Ці квартири мають велику кухню, широкий коридор, містку гардеробну й практичну лоджію.2.мають мінімальну площу 54, 6 кв. м. Це простора спальня і вітальня, комфортна кухня з балконом. Таке житло чудово підійде сім’ї з однією дитиною.3.– відмінний варіант для великої родини. Площа такого житла стартує з 98 кв. м. Приємним бонусом, окрім наявності балкона, лоджії, двох спалень та великої кухні-вітальні, є великий санвузол та дві гардеробні.Родзинкою «Яровиці» є квартири на останніх поверхах. Це дворівневі квартири та пентхауси з виходом на терасу, з якої відкривається чудовий краєвид.Але найголовніше те, що всі квартири в «Яровиці» можуть мати вільне планування, ви самі вирішуєте, де розміститься кухня чи спальня.