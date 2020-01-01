У транспорті Луцька за проїзд можна заплатити через Android Pay
Сьогодні, 14:15
Оплатити проїзд у громадському транспорті Луцька тепер можна за допомогою Android Pay.
Про це йдеться на сайті мерії.
У громадському транспорті міста Луцька з’явилась можливість безконтактної оплати за проїзд. Пасажири, які користуються додатком «City Card» та мають мобільний телефон, що підтримує систему Android з технологією NFC, можуть оплатити проїзд в один дотик.
Для оплати проїзду достатньо оновити додаток та піднести телефон до валідатора.
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Про це йдеться на сайті мерії.
У громадському транспорті міста Луцька з’явилась можливість безконтактної оплати за проїзд. Пасажири, які користуються додатком «City Card» та мають мобільний телефон, що підтримує систему Android з технологією NFC, можуть оплатити проїзд в один дотик.
Для оплати проїзду достатньо оновити додаток та піднести телефон до валідатора.
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Коментарі 1
Немає такого поняття android pay! Є google pay, який в citycard не працює. І не достатньо піднести телефон до валідатора, потрібно ще відкрити додаток citycard...
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