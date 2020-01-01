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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

У транспорті Луцька за проїзд можна заплатити через Android Pay

У транспорті Луцька за проїзд можна заплатити через Android Pay
Оплатити проїзд у громадському транспорті Луцька тепер можна за допомогою Android Pay.

Про це йдеться на сайті мерії.

У громадському транспорті міста Луцька з’явилась можливість безконтактної оплати за проїзд. Пасажири, які користуються додатком «City Card» та мають мобільний телефон, що підтримує систему Android з технологією NFC, можуть оплатити проїзд в один дотик.

Для оплати проїзду достатньо оновити додаток та піднести телефон до валідатора.

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Теги: е-квиток, Луцьк
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Коментарі 1
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Немає такого поняття android pay! Є google pay, який в citycard не працює. І не достатньо піднести телефон до валідатора, потрібно ще відкрити додаток citycard...
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