У транспорті Луцька за проїзд можна заплатити через Android Pay





Про це йдеться на сайті мерії.



У громадському транспорті міста Луцька з’явилась можливість безконтактної оплати за проїзд. Пасажири, які користуються додатком «City Card» та мають мобільний телефон, що підтримує систему Android з технологією NFC, можуть оплатити проїзд в один дотик.



Для оплати проїзду достатньо оновити додаток та піднести телефон до валідатора.

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