Луцького підприємця підозрюють у махінаціях з тендерами на закупівлю масла у навчальні заклади
Сьогодні, 14:39
Луцького підприємця підозрюють у підробці документів для участі в тендерах на закупівлю продуктів харчування для закладів освіти.
Слідство встановило факти використання підприємцем семи підроблених документів у 10 процедурах закупівель продуктів харчування для закладів освіти Волині, - пише прокуратура Волинської області.
Триває досудове розслідування.
Тим часом на розгляді у Господарському суді Волинської області перебуває позов щодо стягнення з цього підприємця понад пів мільйона гривень, отриманих ним із бюджету безпідставно.
Опрацювавши інформацію, оприлюднену на веб-порталі електронної системи публічних закупівель «Prozorro», прокурори з'ясували, що суб’єкт господарювання, попри запропоновану ним найвищу ціну на продукцію, у лютому 2018 року був визнаний переможцем відкритих торгів та згідно договору зобов’язався поставляти вершкове масло у навчальні заклади Луцька.
Згодом ціна товару тричі змінювалася у відповідності до укладених сторонами договору додаткових угод, які, вважають прокурори, укладені з порушенням законодавства та підлягають визнанню недійсними.
Прописана у договорі ціна упродовж 2018-2019 року тричі зростала попри те, що ціна на товар на споживчому ринку суттєво не змінювалася.
Таким чином постачальнику, який до того ж недопоставив понад 4 тонни продукції в навчальні заклади, було безпідставно виплачено із бюджету більш ніж 577 тис. грн.
Прокурори в суді наполягають на стягненні цієї суми із підприємця на користь управління освіти Луцької міської ради.
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Слідство встановило факти використання підприємцем семи підроблених документів у 10 процедурах закупівель продуктів харчування для закладів освіти Волині, - пише прокуратура Волинської області.
Триває досудове розслідування.
Тим часом на розгляді у Господарському суді Волинської області перебуває позов щодо стягнення з цього підприємця понад пів мільйона гривень, отриманих ним із бюджету безпідставно.
Опрацювавши інформацію, оприлюднену на веб-порталі електронної системи публічних закупівель «Prozorro», прокурори з'ясували, що суб’єкт господарювання, попри запропоновану ним найвищу ціну на продукцію, у лютому 2018 року був визнаний переможцем відкритих торгів та згідно договору зобов’язався поставляти вершкове масло у навчальні заклади Луцька.
Згодом ціна товару тричі змінювалася у відповідності до укладених сторонами договору додаткових угод, які, вважають прокурори, укладені з порушенням законодавства та підлягають визнанню недійсними.
Прописана у договорі ціна упродовж 2018-2019 року тричі зростала попри те, що ціна на товар на споживчому ринку суттєво не змінювалася.
Таким чином постачальнику, який до того ж недопоставив понад 4 тонни продукції в навчальні заклади, було безпідставно виплачено із бюджету більш ніж 577 тис. грн.
Прокурори в суді наполягають на стягненні цієї суми із підприємця на користь управління освіти Луцької міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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