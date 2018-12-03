Колишній директор волинської школи відзначила 90-річний ювілей

Драбек Галина Данилівна відсвятувала 90-й день народження.



Про це



На подвір’я до жінки завітала невелика делегація: сільський голова Підгайцівської громади Юрій Семенюк, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради Жанна Скороход, та інші гості.



У Крупі пані Галина – людина знана та шанована. Вчитель математики – за фахом, має за плечима 46 років педагогічного стажу, з 1971 по 1985 роки стояла біля керма місцевої школи.



За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у виховання і навчання підростаючого покоління Драбек Галина Данилівна була удостоєна подяк Підгайцівського сільського голови та вищезгаданого відділу. Подарунком до 90-річного ювілею стала матеріальна допомога у розмірі 1000 гривень з сільської скарбниці.



Креативно привітали іменинницю молодші колеги. Нинішній керівник Крупівського закладу загальної середньої освіти Мирослав Філозоф та педагоги вручили їй символічний диплом ювіляра з відзнакою.



«До 90 років дожити – це не кожний може в Бога заслужити», - казали гості пані Галині.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9 березня колишній директор Крупівської школивідсвятувала 90-й день народження.Про це йдеться на сайті Підгайцівської ОТГ.На подвір’я до жінки завітала невелика делегація: сільський голова Підгайцівської громади, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради, та інші гості.У Крупі пані Галина – людина знана та шанована. Вчитель математики – за фахом, має за плечима 46 років педагогічного стажу, з 1971 по 1985 роки стояла біля керма місцевої школи.За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у виховання і навчання підростаючого покоління Драбек Галина Данилівна була удостоєна подяк Підгайцівського сільського голови та вищезгаданого відділу. Подарунком до 90-річного ювілею стала матеріальна допомога у розмірі 1000 гривень з сільської скарбниці.Креативно привітали іменинницю молодші колеги. Нинішній керівник Крупівського закладу загальної середньої освітита педагоги вручили їй символічний диплом ювіляра з відзнакою.«До 90 років дожити – це не кожний може в Бога заслужити», - казали гості пані Галині.

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