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Колишній директор волинської школи відзначила 90-річний ювілей

Колишній директор волинської школи відзначила 90-річний ювілей
9 березня колишній директор Крупівської школи Драбек Галина Данилівна відсвятувала 90-й день народження.

Про це йдеться на сайті Підгайцівської ОТГ.

На подвір’я до жінки завітала невелика делегація: сільський голова Підгайцівської громади Юрій Семенюк, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради Жанна Скороход, та інші гості.

У Крупі пані Галина – людина знана та шанована. Вчитель математики – за фахом, має за плечима 46 років педагогічного стажу, з 1971 по 1985 роки стояла біля керма місцевої школи.

За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у виховання і навчання підростаючого покоління Драбек Галина Данилівна була удостоєна подяк Підгайцівського сільського голови та вищезгаданого відділу. Подарунком до 90-річного ювілею стала матеріальна допомога у розмірі 1000 гривень з сільської скарбниці.

Креативно привітали іменинницю молодші колеги. Нинішній керівник Крупівського закладу загальної середньої освіти Мирослав Філозоф та педагоги вручили їй символічний диплом ювіляра з відзнакою.

«До 90 років дожити – це не кожний може в Бога заслужити», - казали гості пані Галині.

Колишній директор волинської школи відзначила 90-річний ювілей
Колишній директор волинської школи відзначила 90-річний ювілей


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Теги: ювілей, волинянка, колишній директор
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