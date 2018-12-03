Колишній директор волинської школи відзначила 90-річний ювілей
Сьогодні, 20:41
9 березня колишній директор Крупівської школи Драбек Галина Данилівна відсвятувала 90-й день народження.
Про це йдеться на сайті Підгайцівської ОТГ.
На подвір’я до жінки завітала невелика делегація: сільський голова Підгайцівської громади Юрій Семенюк, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради Жанна Скороход, та інші гості.
У Крупі пані Галина – людина знана та шанована. Вчитель математики – за фахом, має за плечима 46 років педагогічного стажу, з 1971 по 1985 роки стояла біля керма місцевої школи.
За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у виховання і навчання підростаючого покоління Драбек Галина Данилівна була удостоєна подяк Підгайцівського сільського голови та вищезгаданого відділу. Подарунком до 90-річного ювілею стала матеріальна допомога у розмірі 1000 гривень з сільської скарбниці.
Креативно привітали іменинницю молодші колеги. Нинішній керівник Крупівського закладу загальної середньої освіти Мирослав Філозоф та педагоги вручили їй символічний диплом ювіляра з відзнакою.
«До 90 років дожити – це не кожний може в Бога заслужити», - казали гості пані Галині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Підгайцівської ОТГ.
На подвір’я до жінки завітала невелика делегація: сільський голова Підгайцівської громади Юрій Семенюк, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради Жанна Скороход, та інші гості.
У Крупі пані Галина – людина знана та шанована. Вчитель математики – за фахом, має за плечима 46 років педагогічного стажу, з 1971 по 1985 роки стояла біля керма місцевої школи.
За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у виховання і навчання підростаючого покоління Драбек Галина Данилівна була удостоєна подяк Підгайцівського сільського голови та вищезгаданого відділу. Подарунком до 90-річного ювілею стала матеріальна допомога у розмірі 1000 гривень з сільської скарбниці.
Креативно привітали іменинницю молодші колеги. Нинішній керівник Крупівського закладу загальної середньої освіти Мирослав Філозоф та педагоги вручили їй символічний диплом ювіляра з відзнакою.
«До 90 років дожити – це не кожний може в Бога заслужити», - казали гості пані Галині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Колишній директор волинської школи відзначила 90-річний ювілей
Сьогодні, 20:41
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 13 березня
Сьогодні, 20:00
Задля подолання коронавірусу владика Михаїл закликав посилено молитися та благословив бити в дзвони
Сьогодні, 19:42
Медіа