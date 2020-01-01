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Карантинні заходи через коронавірус: чи закриють церкви на Волині

Карантинні заходи через коронавірус: чи закриють церкви на Волині
Попри введення карантину у місті, лучани поки що можуть ходити до церкви: храми не зачиняються.

Про це у коментарі ІА «Конкурент» повідомив речник Волинської єпархії ПЦУ Віталій Собко.

«Поки що в нас нема ніяких змін, якщо будуть, ми будемо, звичайно, повідомляти», – прокоментував протоієроей.

Чи чекають зміни на прихожан Волинської єпархії УПЦ, поки невідомо. У пресслужбі поки що не коментують ситуацію. Проте наголошують, що поки що храми для людей відчинені.

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Теги: церкви, Волинь, коронавірус, карантин
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