Де на Волині не буде світла 13 березня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 13 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".Вимкнень споживачів не заплановано1. ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філіяДім молитвис. Довге:вул. Огороднявул. Угівська2. ПАТ"Укртелеком"с. Терешківці:вул. Центральна,вул. Польова, 13 ПЛ-0,4 від КТП-15 м. Горохів:вул. Річна4 ПЛ-0,4кВ від КТП-443 с.Диковини :вул.Лісова5 ПЛ-10кВ від ЛР-213 ПОСП І.Франка с. Губин1. 9.30-16.30с.Низкиничі вул.Гагаріна, Чкалова2. 10.00-16.00с.Риковичі вул.Зелена, Шевченка3 ПЛ-10кв Л-55-01 частково10.00-16.00 ФО.Юзефович .ПАТ:Київстар:с.Лежниця Школа с.Лежниця. Школа с.Млинище. ФОП.Бабак. ФОП Корсунська школа с.Поромів ФОП:Ліпейко с.Морозовичі вул.Північна.Крайня.Л.Українки Світла.с.Лежниця.с.Млинище.с.Михалє.с.Поромів вул.Центральна Прикордонна .Польова.Тимовського1. 10:00 – 17:00Дитячий садокс. Тоболи вул.Довга нива,вул.Бригадна2. 09:00-17:00Бібліотека,станція Юних техніків,військомат (АТО),магазин троянда,магазин «Меблі»,м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська частково,вул.Торгова,вул.1-го травня,вул.Низька3. 09:30-17:00с.Підбороччя вул.Центральна, вул. Шкільна.1 ПЛ 0,4 кВ від КТП-19509:00-16:00Церква ХВЄ - п"ятидесятниківс. Жорнищевул. Куницького, вул. Мирувул. Нова, буд. 1-5,вул. Молодіжна, буд. 1-19, 8-182 ПЛ0,4 кВ від ЩТП-45509:00-16:00с.Прилуцькевул.Радянська буд.69-1661. 9:00-17:00ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР"ПзІІ"Лукойл-Україна"С/Р КолодяжнеПАТ Ковельське ПМК-62ТзОВ "Ліси Волині"Сад.масив "Урожай"МПП «Козацька застава»Сад масив "Будівельник"с.Колодяжнем.Ковель, вул.Грушевського, вул.Варшавська2.ПЛ-0,4кВ від КТП №2099:00-17:00 Філія "ОГС України" АТ "Укртрансгаз"СТзОВ "Облапське"ТзОВ "МОЛОЧНА КОМПАНІЯ "ГАЛИЧИНА"Дубівська сільська радас.Облапи3.ПЛ-0,4кВ від КТП №229:00-17:00 Свято-Троїцька релігійнагромада УПЦКомунальне некомерційне підприємство Ковельське МТМО Ковельської міської радиФО Потапчук Ю.В.Голобська с/радаГолобське СТс.Старий Мосир4.ПЛ-0,4кВ відКТП №3229:00-17:00 СТзОВ ім..Лесі Українки с.КолодяжнеВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 09:00-17:00с.Лище артсвердловина №6, ФОП Кондратюк В.В.с.Воротнів вул. Застав’є, 1-6;с.Лище вул.Воз’єднання, 36-62, Будівельна, Клечанська.1 ПЛ 10кВ Л 26-09 від ЛР 249 КТП 438. 274 9:00-17:00 Маг.с.Прип"ять Д/с с.Прип"ять Майстерня с.Прип"ять Церква Прип"ять СВК "Прип"ять"Клуб с.Прип'ять М/П с.Прип"ять ПАТ"Укртелеком" Волинська філія УДППЗ"УКРПОШТА" Бібліотека с.Прип"ять ФОП Костюк Сергій Володимирович с Припять2 ПЛ 04кВ КТП 317 9:00-17:00 Школа с.Масловець Медичний пункт с. Масловець Бібліотека с.Масловець Магазин с.Масловець с Масловець3 ПЛ 10кВ КТП 345 9:00-17:00 Фермерське господарство "Світязький хутір"ФОП Денисовець Сергій ЙосиповичПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА" с Світязь4 ПЛ 10кВ КТП 267 9:00-17:00 Магазин с.Кошари с Кошари5 ПЛ 10кВ КТП 499 9:00-17:00 КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районівМагазин с.Ольшанка с Ольшанка1 КТП-166 10:00 - 16:00 Шкільна майстерня, їдальня, адмінприміщення сільради, ФАП, Клуб, Церква, Магазин ФОП Шумик В.С., Магазин ФОП Шумик Т.Ю., Магазин ФОП Вознюк К.І., побут с. Щитинь, вул. Жовтнева, ПоліськаВимкнень споживачів не заплановано1. ТП-19 9:00-17:00 М-н Міленіум, Лондон, Альфа, Барвінок, Орбіта, ломбард Благо, кафе Край, Кіберсалон, м-н Домашній, навчально-консультаційний пункт, центр Фаберлік, стомат кабінет VIP-центр, Сіріус тур, карітас-волинь, фонд соц-страхування, юрист, ощадбанк №10, ветаптека, ТО Бізнес-Волинь, ТзОВ Мірмекс, ПрАТ Дата-груп, ТТІ, казначейство, м-н Наталі, Любава, Кавалер, Домовик, Надра банк, RINGOO, м-н Дебют, Дім декору, Компютерний Всесвіт, Контакт, Мегабайт, Шарм, аптека Вестфарм, Сальве, модуль Приватбанк №9, хлібний кіоск, СОЛО, Кобзар, Коттон, Вікнарьов, Техносвіт, Ювілейний, агенство Соломія, держ Нотаріус, Нотаріус, відділ песійного забезпечення, перукарня Прометей, відділ реєстрації виборців, центр соц служб, управління праці та соц,захисту, страх.Оранта, фонд страхування від НВ, юрист, адвокат, Дельта-банк, Укрсоцбанк, кафе Ольга, ЖКО М.НововолинськВул.Вінниченка 2,4,6.Б-р Шевченка 1-13Св.Володимира 1,3,2-8Пр-кт Дружби 102. ТП-9 9:00-17:00 АТС №2, міні-маркет Мікс, д/с№1, управління юстиції, церква, Гуртівня, Гуртівня М.НововолинськВул.Маяковського 2-12,1-9,1аВінниченка 14,16,20Шухевича 2-22,21-553. ТП-23 ПЛ-0,4 кВ Л-6 9:00-17:00 М.НововолинськВул. ВатутінаЖуковського 1-27б ,2-12Л.Українки 24-28б.1. 10:00 - 15:00частково с.Тур1. 9:00-17:00м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка, 125-161.2 9:00-17:00с.Кременець вул. Тиха.м.Рожище вул.Тичини.3. 9:00-17:00с.Башова (повністю).4 ПЛ-0,4 кВ ТП-288 9:00-17:00 с.Михалін магазин. с.Михалін вул.Дружби Народів,1-22, 17-64.5 Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова виробнича база, свинарник, вироб.комплекс, вироб.приміщення, магазин.с.Залісці вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки.с.Ужова вул.Глинище, Бригадна.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-155 9:00-17:00 с.Кияж молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП. с.Кияж вул.Набережна, Миру, Тиха.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-363 9:00-17:00 м.Рожище центр молоді. м.Рожище вул.Незалежності, 61-67, Шевченка,8.8 ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки.9 Л30-01 після ЛР-219 9:00-17:00 с.Тростянка (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Уляники (повністю)с.Городині (повністю)с.Тростянка (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Уляники (повністю)с.Городині (повністю)1 ПЛ-10кВ Л-27-06 від ЛР-108 10-00 - 16-00 Агрофірма Правда,Дитсадок,Магазини с Поліське,Черемшанка поністю.2 Пл-10кВ Л-57-01 від ЛР-12 10-00 - 16-00 с Любохини хутір Біле.3 КТП-17,163 10-00 - 16-00 СВК Шевченка,,Ратнівські аграрії с Секунь двір СВК1. 10:00-16:30ТДВ «Волиньавтотранс», ФОП Гордійчук В.М. база відпочинку, ФОП Норовічук Ж.М.- пилорама, ТРСТ- магазинФАП с.Пересіка2 ПЛ-0,4 кВКТП-271 09:00-16:30 ФОП Печоха М.І. – кафе «Мрія», укрзалізниця- резерв с.м.т.Луків вул.Залізнична, Ватутіна, Січових Стрільців3 ПЛ-0,4 кВЗТП-293 Л-2 10:00-13:00 ФОП Грауда Т.В.- шино монтаж, РТП-адмінбудинок, ФОП Стичук С.М.- складське приміщення, АТС с.м.т.Турійськ вул.Жежків4 ПЛ-0,4 кВКТП-94 Л-2 11:00-13:00 с.Зілов