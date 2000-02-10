Де на Волині не буде світла 13 березня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 13 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.
Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Горохівський район
1. ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія
Дім молитви
с. Довге:
вул. Огородня
вул. Угівська
2. ПАТ"Укртелеком"
с. Терешківці:
вул. Центральна,
вул. Польова, 1
3 ПЛ-0,4 від КТП-15 м. Горохів:
вул. Річна
4 ПЛ-0,4кВ від КТП-443 с.Диковини :
вул.Лісова
5 ПЛ-10кВ від ЛР-213 ПОСП І.Франка с. Губин
Іваничівський район
1. 9.30-16.30
с.Низкиничі вул.Гагаріна, Чкалова
2. 10.00-16.00
с.Риковичі вул.Зелена, Шевченка
3 ПЛ-10кв Л-55-01 частково
10.00-16.00 ФО.Юзефович .ПАТ:Київстар:с.Лежниця Школа с.Лежниця. Школа с.Млинище. ФОП.Бабак. ФОП Корсунська школа с.Поромів ФОП:Ліпейко с.Морозовичі вул.Північна.Крайня.Л.Українки Світла.с.Лежниця.с.Млинище.с.Михалє.с.Поромів вул.Центральна Прикордонна .Польова.Тимовського
Камінь-Каширський район
1. 10:00 – 17:00
Дитячий садок
с. Тоболи вул.Довга нива,вул.Бригадна
2. 09:00-17:00
Бібліотека,станція Юних техніків,військомат (АТО),магазин троянда,магазин «Меблі»,
м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська частково,вул.Торгова,вул.1-го травня,вул.Низька
3. 09:30-17:00
с.Підбороччя вул.Центральна, вул. Шкільна.
Ківерцівський район
1 ПЛ 0,4 кВ від КТП-195
09:00-16:00
Церква ХВЄ - п"ятидесятників
с. Жорнище
вул. Куницького, вул. Миру
вул. Нова, буд. 1-5,
вул. Молодіжна, буд. 1-19, 8-18
2 ПЛ0,4 кВ від ЩТП-455
09:00-16:00
с.Прилуцьке
вул.Радянська буд.69-166
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР"
ПзІІ"Лукойл-Україна"
С/Р Колодяжне
ПАТ Ковельське ПМК-62
ТзОВ "Ліси Волині"
Сад.масив "Урожай"
МПП «Козацька застава»
Сад масив "Будівельник"
с.Колодяжне
м.Ковель, вул.Грушевського, вул.Варшавська
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №209
9:00-17:00 Філія "ОГС України" АТ "Укртрансгаз"
СТзОВ "Облапське"
ТзОВ "МОЛОЧНА КОМПАНІЯ "ГАЛИЧИНА"
Дубівська сільська рада
с.Облапи
3.
ПЛ-0,4кВ від КТП №22
9:00-17:00 Свято-Троїцька релігійна
громада УПЦ
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське МТМО Ковельської міської ради
ФО Потапчук Ю.В.
Голобська с/рада
Голобське СТ
с.Старий Мосир
4.
ПЛ-0,4кВ від
КТП №322
9:00-17:00 СТзОВ ім..Лесі Українки с.Колодяжне
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 09:00-17:00
с.Лище артсвердловина №6, ФОП Кондратюк В.В.с.Воротнів вул. Застав’є, 1-6;
с.Лище вул.Воз’єднання, 36-62, Будівельна, Клечанська.
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ 10кВ Л 26-09 від ЛР 249 КТП 438. 274 9:00-17:00 Маг.с.Прип"ять Д/с с.Прип"ять Майстерня с.Прип"ять Церква Прип"ять СВК "Прип"ять"Клуб с.Прип'ять М/П с.Прип"ять ПАТ"Укртелеком" Волинська філія УДППЗ"УКРПОШТА" Бібліотека с.Прип"ять ФОП Костюк Сергій Володимирович с Припять
2 ПЛ 04кВ КТП 317 9:00-17:00 Школа с.Масловець Медичний пункт с. Масловець Бібліотека с.Масловець Магазин с.Масловець с Масловець
3 ПЛ 10кВ КТП 345 9:00-17:00 Фермерське господарство "Світязький хутір"
ФОП Денисовець Сергій Йосипович
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА" с Світязь
4 ПЛ 10кВ КТП 267 9:00-17:00 Магазин с.Кошари с Кошари
5 ПЛ 10кВ КТП 499 9:00-17:00 КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районівМагазин с.Ольшанка с Ольшанка
Любешівський район
1 КТП-166 10:00 - 16:00 Шкільна майстерня, їдальня, адмінприміщення сільради, ФАП, Клуб, Церква, Магазин ФОП Шумик В.С., Магазин ФОП Шумик Т.Ю., Магазин ФОП Вознюк К.І., побут с. Щитинь, вул. Жовтнева, Поліська
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ТП-19 9:00-17:00 М-н Міленіум, Лондон, Альфа, Барвінок, Орбіта, ломбард Благо, кафе Край, Кіберсалон, м-н Домашній, навчально-консультаційний пункт, центр Фаберлік, стомат кабінет VIP-центр, Сіріус тур, карітас-волинь, фонд соц-страхування, юрист, ощадбанк №10, ветаптека, ТО Бізнес-Волинь, ТзОВ Мірмекс, ПрАТ Дата-груп, ТТІ, казначейство, м-н Наталі, Любава, Кавалер, Домовик, Надра банк, RINGOO, м-н Дебют, Дім декору, Компютерний Всесвіт, Контакт, Мегабайт, Шарм, аптека Вестфарм, Сальве, модуль Приватбанк №9, хлібний кіоск, СОЛО, Кобзар, Коттон, Вікнарьов, Техносвіт, Ювілейний, агенство Соломія, держ Нотаріус, Нотаріус, відділ песійного забезпечення, перукарня Прометей, відділ реєстрації виборців, центр соц служб, управління праці та соц,захисту, страх.Оранта, фонд страхування від НВ, юрист, адвокат, Дельта-банк, Укрсоцбанк, кафе Ольга, ЖКО М.Нововолинськ
Вул.Вінниченка 2,4,6.
Б-р Шевченка 1-13
Св.Володимира 1,3,2-8
Пр-кт Дружби 10
2. ТП-9 9:00-17:00 АТС №2, міні-маркет Мікс, д/с№1, управління юстиції, церква, Гуртівня, Гуртівня М.Нововолинськ
Вул.Маяковського 2-12,1-9,1а
Вінниченка 14,16,20
Шухевича 2-22,21-55
3. ТП-23 ПЛ-0,4 кВ Л-6 9:00-17:00 М.Нововолинськ
Вул. Ватутіна
Жуковського 1-27б ,2-12
Л.Українки 24-28б.
Ратнівський район
1. 10:00 - 15:00
частково с.Тур
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка, 125-161.
2 9:00-17:00
с.Кременець вул. Тиха.
м.Рожище вул.Тичини.
3. 9:00-17:00
с.Башова (повністю).
4 ПЛ-0,4 кВ ТП-288 9:00-17:00 с.Михалін магазин. с.Михалін вул.Дружби Народів,1-22, 17-64.
5 Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова виробнича база, свинарник, вироб.комплекс, вироб.приміщення, магазин.
с.Залісці вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки.
с.Ужова вул.Глинище, Бригадна.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-155 9:00-17:00 с.Кияж молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП. с.Кияж вул.Набережна, Миру, Тиха.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-363 9:00-17:00 м.Рожище центр молоді. м.Рожище вул.Незалежності, 61-67, Шевченка,8.
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки.
9 Л30-01 після ЛР-219 9:00-17:00 с.Тростянка (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Озденіж (повністю)
с.Уляники (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Тростянка (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Озденіж (повністю)
с.Уляники (повністю)
с.Городині (повністю)
Старовижівський район
1 ПЛ-10кВ Л-27-06 від ЛР-108 10-00 - 16-00 Агрофірма Правда,Дитсадок,Магазини с Поліське,Черемшанка поністю.
2 Пл-10кВ Л-57-01 від ЛР-12 10-00 - 16-00 с Любохини хутір Біле.
3 КТП-17,163 10-00 - 16-00 СВК Шевченка,,Ратнівські аграрії с Секунь двір СВК
Турійський район
1. 10:00-16:30
ТДВ «Волиньавтотранс», ФОП Гордійчук В.М. база відпочинку, ФОП Норовічук Ж.М.- пилорама, ТРСТ- магазин
ФАП с.Пересіка
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-271 09:00-16:30 ФОП Печоха М.І. – кафе «Мрія», укрзалізниця- резерв с.м.т.Луків вул.Залізнична, Ватутіна, Січових Стрільців
3 ПЛ-0,4 кВ
ЗТП-293 Л-2 10:00-13:00 ФОП Грауда Т.В.- шино монтаж, РТП-адмінбудинок, ФОП Стичук С.М.- складське приміщення, АТС с.м.т.Турійськ вул.Жежків
4 ПЛ-0,4 кВ
КТП-94 Л-2 11:00-13:00 с.Зілов
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Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Горохівський район
1. ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія
Дім молитви
с. Довге:
вул. Огородня
вул. Угівська
2. ПАТ"Укртелеком"
с. Терешківці:
вул. Центральна,
вул. Польова, 1
3 ПЛ-0,4 від КТП-15 м. Горохів:
вул. Річна
4 ПЛ-0,4кВ від КТП-443 с.Диковини :
вул.Лісова
5 ПЛ-10кВ від ЛР-213 ПОСП І.Франка с. Губин
Іваничівський район
1. 9.30-16.30
с.Низкиничі вул.Гагаріна, Чкалова
2. 10.00-16.00
с.Риковичі вул.Зелена, Шевченка
3 ПЛ-10кв Л-55-01 частково
10.00-16.00 ФО.Юзефович .ПАТ:Київстар:с.Лежниця Школа с.Лежниця. Школа с.Млинище. ФОП.Бабак. ФОП Корсунська школа с.Поромів ФОП:Ліпейко с.Морозовичі вул.Північна.Крайня.Л.Українки Світла.с.Лежниця.с.Млинище.с.Михалє.с.Поромів вул.Центральна Прикордонна .Польова.Тимовського
Камінь-Каширський район
1. 10:00 – 17:00
Дитячий садок
с. Тоболи вул.Довга нива,вул.Бригадна
2. 09:00-17:00
Бібліотека,станція Юних техніків,військомат (АТО),магазин троянда,магазин «Меблі»,
м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська частково,вул.Торгова,вул.1-го травня,вул.Низька
3. 09:30-17:00
с.Підбороччя вул.Центральна, вул. Шкільна.
Ківерцівський район
1 ПЛ 0,4 кВ від КТП-195
09:00-16:00
Церква ХВЄ - п"ятидесятників
с. Жорнище
вул. Куницького, вул. Миру
вул. Нова, буд. 1-5,
вул. Молодіжна, буд. 1-19, 8-18
2 ПЛ0,4 кВ від ЩТП-455
09:00-16:00
с.Прилуцьке
вул.Радянська буд.69-166
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР"
ПзІІ"Лукойл-Україна"
С/Р Колодяжне
ПАТ Ковельське ПМК-62
ТзОВ "Ліси Волині"
Сад.масив "Урожай"
МПП «Козацька застава»
Сад масив "Будівельник"
с.Колодяжне
м.Ковель, вул.Грушевського, вул.Варшавська
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №209
9:00-17:00 Філія "ОГС України" АТ "Укртрансгаз"
СТзОВ "Облапське"
ТзОВ "МОЛОЧНА КОМПАНІЯ "ГАЛИЧИНА"
Дубівська сільська рада
с.Облапи
3.
ПЛ-0,4кВ від КТП №22
9:00-17:00 Свято-Троїцька релігійна
громада УПЦ
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське МТМО Ковельської міської ради
ФО Потапчук Ю.В.
Голобська с/рада
Голобське СТ
с.Старий Мосир
4.
ПЛ-0,4кВ від
КТП №322
9:00-17:00 СТзОВ ім..Лесі Українки с.Колодяжне
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 09:00-17:00
с.Лище артсвердловина №6, ФОП Кондратюк В.В.с.Воротнів вул. Застав’є, 1-6;
с.Лище вул.Воз’єднання, 36-62, Будівельна, Клечанська.
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ 10кВ Л 26-09 від ЛР 249 КТП 438. 274 9:00-17:00 Маг.с.Прип"ять Д/с с.Прип"ять Майстерня с.Прип"ять Церква Прип"ять СВК "Прип"ять"Клуб с.Прип'ять М/П с.Прип"ять ПАТ"Укртелеком" Волинська філія УДППЗ"УКРПОШТА" Бібліотека с.Прип"ять ФОП Костюк Сергій Володимирович с Припять
2 ПЛ 04кВ КТП 317 9:00-17:00 Школа с.Масловець Медичний пункт с. Масловець Бібліотека с.Масловець Магазин с.Масловець с Масловець
3 ПЛ 10кВ КТП 345 9:00-17:00 Фермерське господарство "Світязький хутір"
ФОП Денисовець Сергій Йосипович
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА" с Світязь
4 ПЛ 10кВ КТП 267 9:00-17:00 Магазин с.Кошари с Кошари
5 ПЛ 10кВ КТП 499 9:00-17:00 КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районівМагазин с.Ольшанка с Ольшанка
Любешівський район
1 КТП-166 10:00 - 16:00 Шкільна майстерня, їдальня, адмінприміщення сільради, ФАП, Клуб, Церква, Магазин ФОП Шумик В.С., Магазин ФОП Шумик Т.Ю., Магазин ФОП Вознюк К.І., побут с. Щитинь, вул. Жовтнева, Поліська
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ТП-19 9:00-17:00 М-н Міленіум, Лондон, Альфа, Барвінок, Орбіта, ломбард Благо, кафе Край, Кіберсалон, м-н Домашній, навчально-консультаційний пункт, центр Фаберлік, стомат кабінет VIP-центр, Сіріус тур, карітас-волинь, фонд соц-страхування, юрист, ощадбанк №10, ветаптека, ТО Бізнес-Волинь, ТзОВ Мірмекс, ПрАТ Дата-груп, ТТІ, казначейство, м-н Наталі, Любава, Кавалер, Домовик, Надра банк, RINGOO, м-н Дебют, Дім декору, Компютерний Всесвіт, Контакт, Мегабайт, Шарм, аптека Вестфарм, Сальве, модуль Приватбанк №9, хлібний кіоск, СОЛО, Кобзар, Коттон, Вікнарьов, Техносвіт, Ювілейний, агенство Соломія, держ Нотаріус, Нотаріус, відділ песійного забезпечення, перукарня Прометей, відділ реєстрації виборців, центр соц служб, управління праці та соц,захисту, страх.Оранта, фонд страхування від НВ, юрист, адвокат, Дельта-банк, Укрсоцбанк, кафе Ольга, ЖКО М.Нововолинськ
Вул.Вінниченка 2,4,6.
Б-р Шевченка 1-13
Св.Володимира 1,3,2-8
Пр-кт Дружби 10
2. ТП-9 9:00-17:00 АТС №2, міні-маркет Мікс, д/с№1, управління юстиції, церква, Гуртівня, Гуртівня М.Нововолинськ
Вул.Маяковського 2-12,1-9,1а
Вінниченка 14,16,20
Шухевича 2-22,21-55
3. ТП-23 ПЛ-0,4 кВ Л-6 9:00-17:00 М.Нововолинськ
Вул. Ватутіна
Жуковського 1-27б ,2-12
Л.Українки 24-28б.
Ратнівський район
1. 10:00 - 15:00
частково с.Тур
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка, 125-161.
2 9:00-17:00
с.Кременець вул. Тиха.
м.Рожище вул.Тичини.
3. 9:00-17:00
с.Башова (повністю).
4 ПЛ-0,4 кВ ТП-288 9:00-17:00 с.Михалін магазин. с.Михалін вул.Дружби Народів,1-22, 17-64.
5 Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова виробнича база, свинарник, вироб.комплекс, вироб.приміщення, магазин.
с.Залісці вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки.
с.Ужова вул.Глинище, Бригадна.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-155 9:00-17:00 с.Кияж молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП. с.Кияж вул.Набережна, Миру, Тиха.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-363 9:00-17:00 м.Рожище центр молоді. м.Рожище вул.Незалежності, 61-67, Шевченка,8.
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки.
9 Л30-01 після ЛР-219 9:00-17:00 с.Тростянка (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Озденіж (повністю)
с.Уляники (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Тростянка (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Озденіж (повністю)
с.Уляники (повністю)
с.Городині (повністю)
Старовижівський район
1 ПЛ-10кВ Л-27-06 від ЛР-108 10-00 - 16-00 Агрофірма Правда,Дитсадок,Магазини с Поліське,Черемшанка поністю.
2 Пл-10кВ Л-57-01 від ЛР-12 10-00 - 16-00 с Любохини хутір Біле.
3 КТП-17,163 10-00 - 16-00 СВК Шевченка,,Ратнівські аграрії с Секунь двір СВК
Турійський район
1. 10:00-16:30
ТДВ «Волиньавтотранс», ФОП Гордійчук В.М. база відпочинку, ФОП Норовічук Ж.М.- пилорама, ТРСТ- магазин
ФАП с.Пересіка
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-271 09:00-16:30 ФОП Печоха М.І. – кафе «Мрія», укрзалізниця- резерв с.м.т.Луків вул.Залізнична, Ватутіна, Січових Стрільців
3 ПЛ-0,4 кВ
ЗТП-293 Л-2 10:00-13:00 ФОП Грауда Т.В.- шино монтаж, РТП-адмінбудинок, ФОП Стичук С.М.- складське приміщення, АТС с.м.т.Турійськ вул.Жежків
4 ПЛ-0,4 кВ
КТП-94 Л-2 11:00-13:00 с.Зілов
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