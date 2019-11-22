В Україну повертаються морози і мокрий сніг: синоптик попереджає про похолодання

В Україні вже із п'ятниці, 13 березня, почнеться похолодання.Про це написала синоптику Facebook.За її словами, 13 березня на Заході та Півночі України впродовж дня буде +6+12 градусів.Проте більшість центральної частини, Південь та Схід ще затримаються у теплішій повітряній масі. Там буде +10+15, подекуди до +15+18 градусів, але вихідними й там похолодає.Дощі завтра, 13 березня, пройдуть на Заході та Сході. На Півдні - без опадів."У суботу дощі, навіть подекуди з мокрим снігом, ймовірні у західних та північних областях. У неділю в Україні повсюди буде сухо, може, й сонячно, але похолодає аж до мінусів", - пише синоптик.