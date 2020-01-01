Компанія з Луцька «Twins» – учасниця міжнародної виставки дитячих товарів*
Сьогодні, 16:25
Компанія з Луцька «Twins» стала учасником міжнародної виставки дитячих товарів «Baby Expo», яку організували у Києві.
Подія стартувала у столиці 10 березня і триватиме до 13 березня. Цьогоріч у «Baby Expo» беруть участь понад 300 експонентів із 12 країн світу. Серед них – відома компанія з Луцька «Twins».
Компанія «Twins» вже понад 20 років займається виробництвом та оптовою торгівлею товарів для дітей на території всієї України. Зокрема, пропонує дитячі коляски, автокрісла, ліжечка, іграшки, товари для догляду за немовлятами та одяг. Тож батькам не потрібно обходити всі магазини, аби знайти потрібну ковдру чи прогулянкову коляску – усе знаходиться в одному місці.
Побачити продукцію, що радить «Twins», та переконатися у її безпечності та якості, могли й відвідувачі «Baby Expo». Під час заходу компанія «Twins» представила найрізноманітніші товари для дітей від низки марок європейских виробників – Verdi, Colibro, Cavoe, EasyGo, EuroCart, Roan.
На сьогодні для України як ніколи актуальне питання автокрісел, тому компанія йде в ногу з часом і дбає про комфорт та безпеку дітей, пропонуючи автокрісла марок EasyGo та Colibro. Усі вони – сертифіковані та відповідають європейським стандартам безпеки. До того ж, «Twins» допоможе обрати автокрісла як для немовлят, так і для дітей до 12 років, та ще й на будь-який гаманець.
Не оминули увагою на виставці й «транспорт» для дітей – коляски. Під час «Baby Expo» компанія «Twins» показала десятки моделей –класичних, прогулянкових, 2 в 1, доступних у різних цінових сегментах.
Переглянути асортимент і придбати товари можна на сайті «Twins» – www.twins.ua
«Twins» в Instagram – @twinsukraine
У Луцьку знаходиться роздрібний магазин «Twins», де можна знайти все найнеобхідніше для немовлят. Магазин знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Набережна, 10.
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Подія стартувала у столиці 10 березня і триватиме до 13 березня. Цьогоріч у «Baby Expo» беруть участь понад 300 експонентів із 12 країн світу. Серед них – відома компанія з Луцька «Twins».
Компанія «Twins» вже понад 20 років займається виробництвом та оптовою торгівлею товарів для дітей на території всієї України. Зокрема, пропонує дитячі коляски, автокрісла, ліжечка, іграшки, товари для догляду за немовлятами та одяг. Тож батькам не потрібно обходити всі магазини, аби знайти потрібну ковдру чи прогулянкову коляску – усе знаходиться в одному місці.
Побачити продукцію, що радить «Twins», та переконатися у її безпечності та якості, могли й відвідувачі «Baby Expo». Під час заходу компанія «Twins» представила найрізноманітніші товари для дітей від низки марок європейских виробників – Verdi, Colibro, Cavoe, EasyGo, EuroCart, Roan.
На сьогодні для України як ніколи актуальне питання автокрісел, тому компанія йде в ногу з часом і дбає про комфорт та безпеку дітей, пропонуючи автокрісла марок EasyGo та Colibro. Усі вони – сертифіковані та відповідають європейським стандартам безпеки. До того ж, «Twins» допоможе обрати автокрісла як для немовлят, так і для дітей до 12 років, та ще й на будь-який гаманець.
Не оминули увагою на виставці й «транспорт» для дітей – коляски. Під час «Baby Expo» компанія «Twins» показала десятки моделей –класичних, прогулянкових, 2 в 1, доступних у різних цінових сегментах.
Переглянути асортимент і придбати товари можна на сайті «Twins» – www.twins.ua
«Twins» в Instagram – @twinsukraine
У Луцьку знаходиться роздрібний магазин «Twins», де можна знайти все найнеобхідніше для немовлят. Магазин знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Набережна, 10.
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