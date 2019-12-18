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Викрили волинянку, яка розповсюджувала у соцмережі комуністичну символіку

Викрили волинянку, яка розповсюджувала у соцмережі комуністичну символіку
3-го березня до Володимир-Волинського відділення поліції надійшли матеріали від місцевого СБУ про те, що жінка, яка проживає у місті Володимир-Волинський, в період 2018-2019 років використовуючи мережу інтернет, через соціальну мережу «Однокласники», займається поширенням комуністичної, нацистської символіки та пропаганди комуністичного тоталітарного режиму.

Про це інтернет-виданню “БУГ” стало відомо із ухвали Володимир-волинського міського суду.

4-го березня внесли відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Під час проведеного обшуку 6-го березня 2020 року за місцем проживання жінки, вона надала правоохоронцям мобільний телефон марки Samsung, в якому показала посилання для входу у додаток «Однокласники», де на її особистій сторінці розміщені фотографії та публікації із використанням символіки комуністичного режиму.

Під час обшуку мобільний телефон з двома абонентськими сім-картками вилучили, як речовий доказ.

Крім того, наразі у кримінальному провадженні необхідно провести низку необхідних судових експертиз та слідчих дій.

Зауважимо, що згідно ч. 1 ст. 436-1 КК України мешканці Володимира-Волинського загрожує обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

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Теги: соцмережі, Волинь, жінка
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