Вирішили реорганізувати п’ять лікувальних установ Волині

На Волині реорганізують деякі лікувальні установи шляхом об’єднання з іншими закладами.Відповідні рішення прийняли сьогодні, 12 березня, під час сесії обласної ради.Зокрема, депутати підтримали проєкт рішення «Про реорганізацію комунального підприємства «Волинський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» Волинської обласної ради». Тож цей заклад реорганізують шляхом його приєднання до Волинської обласної інфекційної лікарні. Окрім того, до обласної інфекційної лікарні приєднають і шкірвендиспансер.Комунальне підприємство «Волинська обласна лікарня «Хоспіс». Приєднають до обласної клінічної лікарні.Підтримали депутати більшістю голосів і приєднання санаторію «Згорани» до санаторію «Лісова пісня».Натомість до комунального підприємства «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» приєднають обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих.