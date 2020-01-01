Вирішили реорганізувати п’ять лікувальних установ Волині
Сьогодні, 16:11
На Волині реорганізують деякі лікувальні установи шляхом об’єднання з іншими закладами.
Відповідні рішення прийняли сьогодні, 12 березня, під час сесії обласної ради.
Зокрема, депутати підтримали проєкт рішення «Про реорганізацію комунального підприємства «Волинський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» Волинської обласної ради». Тож цей заклад реорганізують шляхом його приєднання до Волинської обласної інфекційної лікарні. Окрім того, до обласної інфекційної лікарні приєднають і шкірвендиспансер.
Комунальне підприємство «Волинська обласна лікарня «Хоспіс». Приєднають до обласної клінічної лікарні.
Підтримали депутати більшістю голосів і приєднання санаторію «Згорани» до санаторію «Лісова пісня».
Натомість до комунального підприємства «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» приєднають обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих.
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Відповідні рішення прийняли сьогодні, 12 березня, під час сесії обласної ради.
Зокрема, депутати підтримали проєкт рішення «Про реорганізацію комунального підприємства «Волинський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» Волинської обласної ради». Тож цей заклад реорганізують шляхом його приєднання до Волинської обласної інфекційної лікарні. Окрім того, до обласної інфекційної лікарні приєднають і шкірвендиспансер.
Комунальне підприємство «Волинська обласна лікарня «Хоспіс». Приєднають до обласної клінічної лікарні.
Підтримали депутати більшістю голосів і приєднання санаторію «Згорани» до санаторію «Лісова пісня».
Натомість до комунального підприємства «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» приєднають обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих.
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