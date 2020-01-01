Проект «Діти Небесного Легіону»: закликають привітати з днем народження сина волинського атовця

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУЩоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.Волонтери розповіли про ще одного іменника з числа "Дітей Небесного Легіону".уже 15 березня святкуватиме своє тринадцятиріччя. Проте цей день у календарі для хлопця буде відмінним від інших, адже це будуть перші іменини без тата. Батько Данила –– кадровий офіцер, інженер технічної частини, воював на самій передовій у зоні проведення АТО. Чоловік був добрим та щирим, мав багато друзів та понад усе любив своїх дітей. Проте підступна хвороба у липні 2019 року таки здолала його, а сім’ю військового лишила без годувальника і з перспективою лишитися без даху над головою (доля службового житла, у якому наразі мешкає родина, поки незрозуміла).Іменинник – менший із двох дітей у родині Скримінських. Він здобуває освіту в одному із ліцеїв м. Ковеля, у 7 класі. Про свою успішність у навчальному закладі Данило говорить, що вона досить непогана. Найскладнішим предметом до вивчення хлопець називає історію з її безліччю дат та подій, найкраще ж йому вдаються завдання на уроках фізики. Поза шкільним часом раніше відвідував гуртки з плавання.Данило захоплюється копм’ютерними іграми, навіть має мрію – придбати комп’ютер і стати відомим професіональним кіберспортсменом. Тому й авторитетів він собі не шукає, каже: «Я сам хочу бути авторитетом для інших!» А у професійному плані хлопець бачить себе графічним дизайнером.Як стверджує іменинник, він обожнює життя, свою матусю Інну, сестричку Діану і кота. Із вдячністю та теплом Данило згадує своїх дідуся та бабусю, бо, окрім волонтерів, це єдина підтримка родини на даний час. Хлопець каже, що його бабуся весела, життєрадісна і часом кумедна, а от дідусь – дуже мудрий, тож нашому імениннику є що почерпнути у нього для своєї скарбниці знань.Інна Сергіївна працює бухгалтером і намагається утримувати свою сім’ю самотужки. Тому й стверджує, що матеріальний стан родини задовільний, попри те, що жодної компенсації з державного бюджету чи навіть пенсії по втраті годувальника вона та її діти не отримали. Але додає, що хлопцю найбільш необхідне нині взуття і спортивний одяг.Зробити сюрприз імениннику може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450."Волонтерський рух Мeцeнaти для сoлдaтa будь-яку допомогу, сприяння та розголос для підтримки дітей Небесного Легіону у цей складний для їхніх сімей час. Маєте бажання особисто фінансово підтримати до дня народження дану дитину – ми вам повідомимо номер картки мами (у разі, якщо вона відсутня на початку статті). Також можна до нас присилати вже готові (придбані) ваші подарунки, аби ми могли їх святково вручити тій дитині, до якої прихильне саме ваше серце. Сердечно запрошуємо безпосередньо долучатися до поїздки та привітання дітей разом з нами (при потребі, якщо ви не з Волині – нічліг вам забезпечимо)", - йдеться у дописі.Данило Скримінський – 13 років (15.03.2007). м. Ковель. Зріст: 150; Розмір одягу: 152-158; Розмір взуття: 37.ПРИВАТБАНК 5168 7427 0443 0218 – Скримінська Інна Сергіївна.