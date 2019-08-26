Двоє волинян на вокзалі у Ковелі до смерті побили чоловіка

Двоє волинян побили 38-річного ковельчанина, який від травм помер.Так, увечері 10 березня двоє нетверезих чоловіків (одному 27, іншому – 34 роки, старший нещодавно звільнився із місць позбавлення волі) у залі очікувань залізничного вокзалу в Ковелі під час конфлікту жорстоко побили нещодавнього знайомого, - інформує пресслужба прокуратури області.За добу потерпілий помер у лікарні.Його кривдникам повідомили про підозру у заподіянні групою осіб тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 121 КК України).Прокурори наполягатимуть на обранні їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою.Зауважимо, що згідно із санкцією ч. 2 ст. 121 КК України за заподіяння групою осіб умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.