Двоє волинян на вокзалі у Ковелі до смерті побили чоловіка
Сьогодні, 16:27
Двоє волинян побили 38-річного ковельчанина, який від травм помер.
Так, увечері 10 березня двоє нетверезих чоловіків (одному 27, іншому – 34 роки, старший нещодавно звільнився із місць позбавлення волі) у залі очікувань залізничного вокзалу в Ковелі під час конфлікту жорстоко побили нещодавнього знайомого, - інформує пресслужба прокуратури області.
За добу потерпілий помер у лікарні.
Його кривдникам повідомили про підозру у заподіянні групою осіб тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 121 КК України).
Прокурори наполягатимуть на обранні їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Зауважимо, що згідно із санкцією ч. 2 ст. 121 КК України за заподіяння групою осіб умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
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Так, увечері 10 березня двоє нетверезих чоловіків (одному 27, іншому – 34 роки, старший нещодавно звільнився із місць позбавлення волі) у залі очікувань залізничного вокзалу в Ковелі під час конфлікту жорстоко побили нещодавнього знайомого, - інформує пресслужба прокуратури області.
За добу потерпілий помер у лікарні.
Його кривдникам повідомили про підозру у заподіянні групою осіб тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 121 КК України).
Прокурори наполягатимуть на обранні їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Зауважимо, що згідно із санкцією ч. 2 ст. 121 КК України за заподіяння групою осіб умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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