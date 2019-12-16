На Волині «накрили» підпільні алкоцехи. ФОТО

Правоохоронці викрили незаконне масове виробництво алкогольних напоїв, а також припинили збут контрафактного спиртного на території Київської та Волинської областей.Під час санкціонованих обшуків у приміщенні підпільних цехів на Волині та Київщині вилучили понад 8 тонн спирту, марки акцизного податку, які відрізняються від тих, що перебувають у законному обігу, а також обладнання для виготовлення і розливу фальсифікованого алкоголю, - пише прес-служба прокуратури Волинської області.Вартість вилученого – близько півмільйона гривень. Триває досудове розслідування.Наразі вирішують питання про призначення низки експертиз та накладення арешту на вилучені товари. Вживають заходи задля встановлення осіб, причетних до незаконного промислу, та притягнення їх до передбаченої законом відповідальності.Зауважимо, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 7 років.