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Затримали вбивцю, який розправився з працівником лікарні в підвалі у Луцьку

Затримали вбивцю, який розправився з працівником лікарні в підвалі у Луцьку
Співробітники Луцького відділу поліції оперативно встановили, що до вбивства чоловіка у підвалі обласної лікарні в Луцьку причетний 20-річний житель Ківерцівського району.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 12 березня, до поліції Волині надійшло повідомлення про те, що у підвалі однієї з лікарень обласного центру виявили мертвого чоловіка. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Поліцейські з’ясували, що постраждалий 54-річний лучанин. Під час поверхневого огляду на тілі чоловіка виявили сліди насильницької смерті.

Підозрюваного затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні інкримінованого злочину буде вирішуватися питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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Теги: вбивство, Волинь, Луцьк, лікарня, смерть, кримінал, поліція
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