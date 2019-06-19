Затримали вбивцю, який розправився з працівником лікарні в підвалі у Луцьку





Про це повідомляє пресслужба



Нагадаємо, сьогодні вранці, 12 березня, до поліції Волині надійшло повідомлення про те, що у підвалі однієї з лікарень обласного центру виявили мертвого чоловіка. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.



Поліцейські з’ясували, що постраждалий 54-річний лучанин. Під час поверхневого огляду на тілі чоловіка виявили сліди насильницької смерті.



Підозрюваного затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні інкримінованого злочину буде вирішуватися питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.



Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.



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