На території волинського заказника браконьєри ловили сіткою щук. ФОТО
Сьогодні, 16:55
7 березня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля здійснили рейд водоймами Ратнівського району.
Так, на озері Волянське, поблизу села Щетинська Воля, близько 10 години викрили чоловіка, який ловив рибу забороненим знаряддям – однією риболовецькою сіткою, - інформує Волинський рибпатруль.
Згодом на озері Оріхівське, поблизу села Бородятино, рейдова група зафіксувала аналогічне правопорушення. Порушник з човна однією риболовецькою сіткою здійснював вилов риби.
Завдяки оперативності рибапатрульних, порушники не встигли завдати шкоди рибним запасам. На осіб склали адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення громадян до відповідальності.
Того ж дня зафіксовано грубе порушення правил рибальства на території Залухівського гідрологічного заказника. На озері Волянське, поблизу села Хабарище, викрили двох порушників. За допомогою трьох риболовецьких сіток вони встигли зловити 2 кг риби, а саме 2 щуки. Завдано збитків у розмірі 1 204 гривень.
На осіб оформили адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районного суду. Знаряддя лову вилучили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, на озері Волянське, поблизу села Щетинська Воля, близько 10 години викрили чоловіка, який ловив рибу забороненим знаряддям – однією риболовецькою сіткою, - інформує Волинський рибпатруль.
Згодом на озері Оріхівське, поблизу села Бородятино, рейдова група зафіксувала аналогічне правопорушення. Порушник з човна однією риболовецькою сіткою здійснював вилов риби.
Завдяки оперативності рибапатрульних, порушники не встигли завдати шкоди рибним запасам. На осіб склали адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення громадян до відповідальності.
Того ж дня зафіксовано грубе порушення правил рибальства на території Залухівського гідрологічного заказника. На озері Волянське, поблизу села Хабарище, викрили двох порушників. За допомогою трьох риболовецьких сіток вони встигли зловити 2 кг риби, а саме 2 щуки. Завдано збитків у розмірі 1 204 гривень.
На осіб оформили адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районного суду. Знаряддя лову вилучили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Розшукують 54-річного волинянина
Сьогодні, 16:59
На території волинського заказника браконьєри ловили сіткою щук. ФОТО
Сьогодні, 16:55
Двоє волинян на вокзалі у Ковелі до смерті побили чоловіка
Сьогодні, 16:27
Медіа