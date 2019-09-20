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На території волинського заказника браконьєри ловили сіткою щук. ФОТО

На території волинського заказника браконьєри ловили сіткою щук. ФОТО
7 березня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля здійснили рейд водоймами Ратнівського району.

Так, на озері Волянське, поблизу села Щетинська Воля, близько 10 години викрили чоловіка, який ловив рибу забороненим знаряддям – однією риболовецькою сіткою, - інформує Волинський рибпатруль.

Згодом на озері Оріхівське, поблизу села Бородятино, рейдова група зафіксувала аналогічне правопорушення. Порушник з човна однією риболовецькою сіткою здійснював вилов риби.

Завдяки оперативності рибапатрульних, порушники не встигли завдати шкоди рибним запасам. На осіб склали адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення громадян до відповідальності.

Того ж дня зафіксовано грубе порушення правил рибальства на території Залухівського гідрологічного заказника. На озері Волянське, поблизу села Хабарище, викрили двох порушників. За допомогою трьох риболовецьких сіток вони встигли зловити 2 кг риби, а саме 2 щуки. Завдано збитків у розмірі 1 204 гривень.

На осіб оформили адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районного суду. Знаряддя лову вилучили.

На території волинського заказника браконьєри ловили сіткою щук. ФОТО
На території волинського заказника браконьєри ловили сіткою щук. ФОТО
На території волинського заказника браконьєри ловили сіткою щук. ФОТО
На території волинського заказника браконьєри ловили сіткою щук. ФОТО
На території волинського заказника браконьєри ловили сіткою щук. ФОТО

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Теги: рибпатруль Волині, рейдова група, браконьєри
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