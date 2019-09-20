На території волинського заказника браконьєри ловили сіткою щук. ФОТО





Так, на озері Волянське, поблизу села Щетинська Воля, близько 10 години викрили чоловіка, який ловив рибу забороненим знаряддям – однією риболовецькою сіткою, -



Згодом на озері Оріхівське, поблизу села Бородятино, рейдова група зафіксувала аналогічне правопорушення. Порушник з човна однією риболовецькою сіткою здійснював вилов риби.



Завдяки оперативності рибапатрульних, порушники не встигли завдати шкоди рибним запасам. На осіб склали адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення громадян до відповідальності.



Того ж дня зафіксовано грубе порушення правил рибальства на території Залухівського гідрологічного заказника. На озері Волянське, поблизу села Хабарище, викрили двох порушників. За допомогою трьох риболовецьких сіток вони встигли зловити 2 кг риби, а саме 2 щуки. Завдано збитків у розмірі 1 204 гривень.



На осіб оформили адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районного суду. Знаряддя лову вилучили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 7 березня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля здійснили рейд водоймами Ратнівського району.Так, на озері Волянське, поблизу села Щетинська Воля, близько 10 години викрили чоловіка, який ловив рибу забороненим знаряддям – однією риболовецькою сіткою, - інформує Волинський рибпатруль.Згодом на озері Оріхівське, поблизу села Бородятино, рейдова група зафіксувала аналогічне правопорушення. Порушник з човна однією риболовецькою сіткою здійснював вилов риби.Завдяки оперативності рибапатрульних, порушники не встигли завдати шкоди рибним запасам. На осіб склали адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення громадян до відповідальності.Того ж дня зафіксовано грубе порушення правил рибальства на території Залухівського гідрологічного заказника. На озері Волянське, поблизу села Хабарище, викрили двох порушників. За допомогою трьох риболовецьких сіток вони встигли зловити 2 кг риби, а саме 2 щуки. Завдано збитків у розмірі 1 204 гривень.На осіб оформили адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районного суду. Знаряддя лову вилучили.

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