«ПортCity» запрошує на «Музику весни»*
Сьогодні, 18:00
«У торгово-розважальному центрі «ПортCity» весняний настрій створюється щодня, а щоб він передався і відвідувачам, запрошують на «Музику весни».
Про це повідомили в адміністрації «ПортCity».
У неділю, 15 березня, на першому поверсі з 16:00 гостей зустрічатимуть звучанням саксофону та мелодійним співом.
«Весна прийшла не лише на календарі, а й до кожного – гарним настроєм, новими мріями та сподіваннями. Ми теж піддалися її впливу! В «ПортCity» на відвідувачів чекають оновлені колекції одягу, взуття, аксесуарів, а ще вигідні пропозиції у всіх розважальних зонах для ще більш активного та цікавого відпочинку», - розповіли в ТРЦ «ПортCity».
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Про це повідомили в адміністрації «ПортCity».
У неділю, 15 березня, на першому поверсі з 16:00 гостей зустрічатимуть звучанням саксофону та мелодійним співом.
«Весна прийшла не лише на календарі, а й до кожного – гарним настроєм, новими мріями та сподіваннями. Ми теж піддалися її впливу! В «ПортCity» на відвідувачів чекають оновлені колекції одягу, взуття, аксесуарів, а ще вигідні пропозиції у всіх розважальних зонах для ще більш активного та цікавого відпочинку», - розповіли в ТРЦ «ПортCity».
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