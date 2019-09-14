Юлія Спасюк – офіційне обличчя бренду «Novellina». ІНТЕРВ’Ю*
Сьогодні, 13:29
Вихід на ринок Америки та інші амбітні плани має відомий на Волині та в усій Україні бренд ігристого напою «Novellina».
Про це йдеться в ексклюзивному інтерв’ю офіційного обличчя бренду «Novellina» Юлії Спасюк журналу «Space mag». Пропонуємо розмову читачам.
– Розкажіть, як з’явився бренд ігристого «Novellina».
Так, є цікава історія. В 19 столітті в Італії сім'я Novellini розпочала свою виноробну справу та започаткувала бренд з легендарною назвою «Novellina». 5 років тому компанія «Maxifood» вирішила продовжувати розвивати виноробну справу під цією торговою маркою. І зараз робить це це дуже успішно!В асортименті компанії – широкий вибір продукції. Наші напої ви знайдете у найпопулярніших торгових мережах і платформах країни.
– Келихом ігристого від «Novellina» смакують чи не на усіх грандіозних івентах України. Чи складно бути генеральним партнером важливих заходів? Чому?
Звісно, це складно. Такий статус потребує особливих затрат не лише фінансових, а й моральних. До того ж, на нас покладається найбільша відповідальність за організацію заходу.
Однією з наймасштабніших подій була «Міс Україна 2019». Ми були єдиним алкогольним партнером та прекрасно справились з цим статусом. Також продуктивним досвідом була співпраця з багатьма фестивалями, концертами українських зірок, вечірками, бізнес-подіями тощо. В будь-якому випадку, всі складнощі варті того, що ми отримуємо натомість. Партнерство – це наш розвиток!
– Чи є у планах бренду «Novellina» вихід на міжнародний ринок?
Торгова марка «Novellina» вже сьогодні поступово підкорює всю Європу. А в найближчих планах – вихід на ринок Америки.
– Що надихає працювати і дарувати людям смак пристрасті?
Особисто моя рушійна сила і точка старту – мої діти, особливо молодший синочок та сім’я загалом. Коли розумієш, що час обмежений і хочеться максимально встигати – це рухає вперед. Я багато часу приділяю сім’ї, і зазвичайночами (замість дорогоцінного для здоров’я сну) шукаю нові ідеї, відповідаю на листи та повідомлення. Пам’ятаю, як навіть в пологовому довелось організовувати та дистанційно скеровувати знімальний процес у Києві. І, звичайно, подорожі – це моє натхнення та перезавантаження. Саме у подорожах зазвичай народжуються нові проєкти та ідеї.
– Відомо, що ви любите подорожувати. Скільки країн ви відвідали?
Поки у моїй колекції близько 20 країн. До деяких із них неодноразово поверталась, але щоразу в інші міста. Дуже полюбляємо усією родиною Європу.
– Розкажіть про найулюбленішу країну.
Найулюбленіша, найближча по духу – сонячна Італія.
Саме ця країна пов’язала нашу сім’ю з бізнесом, а завдяки компанії «Maxifood» ми щоразу сюди повертаємося. Серед робочих буднів часто виникає бажання в п’ятницю вилетіти до лігурійського узбережжя та провінційного Портофіно, аби поласувати свіжими морепродуктами з келихом ігристого прохолодного просекко, провести час, насолоджуючись бризом з моря, вдихаючи п’янкий аромат розпечених сонцем сосон, де в повітрі витає любов і пристрасть. Люблю відвідувати Італію, надихнутись і перезавантажитись та з новими силами повернутися в понеділок до звичного графіку.
Така різна Італія: кожен регіон цікавий по-своєму, у кожній поїздці відкриваю для себе щось нове.
А ще наша родина полюбляє подорожі в колі друзів, тому приємно повертатися до улюбленої країни, де на тебе чекають і завжди раді зустрічі справжні друзі і бізнес-партнери. У такі миті відчуваєш себе, як вдома.
Справжня насолода – коли ти поєднуєш роботу і відпочинок, коли розумієш, що вирішив справи та ще й приємно відпочив.
Переглянути випуск журналу «Space mag» можна за посиланням.
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Про це йдеться в ексклюзивному інтерв’ю офіційного обличчя бренду «Novellina» Юлії Спасюк журналу «Space mag». Пропонуємо розмову читачам.
– Розкажіть, як з’явився бренд ігристого «Novellina».
Так, є цікава історія. В 19 столітті в Італії сім'я Novellini розпочала свою виноробну справу та започаткувала бренд з легендарною назвою «Novellina». 5 років тому компанія «Maxifood» вирішила продовжувати розвивати виноробну справу під цією торговою маркою. І зараз робить це це дуже успішно!В асортименті компанії – широкий вибір продукції. Наші напої ви знайдете у найпопулярніших торгових мережах і платформах країни.
– Келихом ігристого від «Novellina» смакують чи не на усіх грандіозних івентах України. Чи складно бути генеральним партнером важливих заходів? Чому?
Звісно, це складно. Такий статус потребує особливих затрат не лише фінансових, а й моральних. До того ж, на нас покладається найбільша відповідальність за організацію заходу.
Однією з наймасштабніших подій була «Міс Україна 2019». Ми були єдиним алкогольним партнером та прекрасно справились з цим статусом. Також продуктивним досвідом була співпраця з багатьма фестивалями, концертами українських зірок, вечірками, бізнес-подіями тощо. В будь-якому випадку, всі складнощі варті того, що ми отримуємо натомість. Партнерство – це наш розвиток!
– Чи є у планах бренду «Novellina» вихід на міжнародний ринок?
Торгова марка «Novellina» вже сьогодні поступово підкорює всю Європу. А в найближчих планах – вихід на ринок Америки.
– Що надихає працювати і дарувати людям смак пристрасті?
Особисто моя рушійна сила і точка старту – мої діти, особливо молодший синочок та сім’я загалом. Коли розумієш, що час обмежений і хочеться максимально встигати – це рухає вперед. Я багато часу приділяю сім’ї, і зазвичайночами (замість дорогоцінного для здоров’я сну) шукаю нові ідеї, відповідаю на листи та повідомлення. Пам’ятаю, як навіть в пологовому довелось організовувати та дистанційно скеровувати знімальний процес у Києві. І, звичайно, подорожі – це моє натхнення та перезавантаження. Саме у подорожах зазвичай народжуються нові проєкти та ідеї.
– Відомо, що ви любите подорожувати. Скільки країн ви відвідали?
Поки у моїй колекції близько 20 країн. До деяких із них неодноразово поверталась, але щоразу в інші міста. Дуже полюбляємо усією родиною Європу.
– Розкажіть про найулюбленішу країну.
Найулюбленіша, найближча по духу – сонячна Італія.
Саме ця країна пов’язала нашу сім’ю з бізнесом, а завдяки компанії «Maxifood» ми щоразу сюди повертаємося. Серед робочих буднів часто виникає бажання в п’ятницю вилетіти до лігурійського узбережжя та провінційного Портофіно, аби поласувати свіжими морепродуктами з келихом ігристого прохолодного просекко, провести час, насолоджуючись бризом з моря, вдихаючи п’янкий аромат розпечених сонцем сосон, де в повітрі витає любов і пристрасть. Люблю відвідувати Італію, надихнутись і перезавантажитись та з новими силами повернутися в понеділок до звичного графіку.
Така різна Італія: кожен регіон цікавий по-своєму, у кожній поїздці відкриваю для себе щось нове.
А ще наша родина полюбляє подорожі в колі друзів, тому приємно повертатися до улюбленої країни, де на тебе чекають і завжди раді зустрічі справжні друзі і бізнес-партнери. У такі миті відчуваєш себе, як вдома.
Справжня насолода – коли ти поєднуєш роботу і відпочинок, коли розумієш, що вирішив справи та ще й приємно відпочив.
Переглянути випуск журналу «Space mag» можна за посиланням.
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