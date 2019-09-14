Юлія Спасюк – офіційне обличчя бренду «Novellina». ІНТЕРВ’Ю*

Так, є цікава історія. В 19 столітті в Італії сім'я Novellini розпочала свою виноробну справу та започаткувала бренд з легендарною назвою «Novellina». 5 років тому компанія «Maxifood» вирішила продовжувати розвивати виноробну справу під цією торговою маркою. І зараз робить це це дуже успішно!В асортименті компанії – широкий вибір продукції. Наші напої ви знайдете у найпопулярніших торгових мережах і платформах країни.Звісно, це складно. Такий статус потребує особливих затрат не лише фінансових, а й моральних. До того ж, на нас покладається найбільша відповідальність за організацію заходу.Однією з наймасштабніших подій була «Міс Україна 2019». Ми були єдиним алкогольним партнером та прекрасно справились з цим статусом. Також продуктивним досвідом була співпраця з багатьма фестивалями, концертами українських зірок, вечірками, бізнес-подіями тощо. В будь-якому випадку, всі складнощі варті того, що ми отримуємо натомість. Партнерство – це наш розвиток!Торгова марка «Novellina» вже сьогодні поступово підкорює всю Європу. А в найближчих планах – вихід на ринок Америки.Особисто моя рушійна сила і точка старту – мої діти, особливо молодший синочок та сім’я загалом. Коли розумієш, що час обмежений і хочеться максимально встигати – це рухає вперед. Я багато часу приділяю сім’ї, і зазвичайночами (замість дорогоцінного для здоров’я сну) шукаю нові ідеї, відповідаю на листи та повідомлення. Пам’ятаю, як навіть в пологовому довелось організовувати та дистанційно скеровувати знімальний процес у Києві. І, звичайно, подорожі – це моє натхнення та перезавантаження. Саме у подорожах зазвичай народжуються нові проєкти та ідеї.Поки у моїй колекції близько 20 країн. До деяких із них неодноразово поверталась, але щоразу в інші міста. Дуже полюбляємо усією родиною Європу.Найулюбленіша, найближча по духу – сонячна Італія.Саме ця країна пов’язала нашу сім’ю з бізнесом, а завдяки компанії «Maxifood» ми щоразу сюди повертаємося. Серед робочих буднів часто виникає бажання в п’ятницю вилетіти до лігурійського узбережжя та провінційного Портофіно, аби поласувати свіжими морепродуктами з келихом ігристого прохолодного просекко, провести час, насолоджуючись бризом з моря, вдихаючи п’янкий аромат розпечених сонцем сосон, де в повітрі витає любов і пристрасть. Люблю відвідувати Італію, надихнутись і перезавантажитись та з новими силами повернутися в понеділок до звичного графіку.Така різна Італія: кожен регіон цікавий по-своєму, у кожній поїздці відкриваю для себе щось нове.А ще наша родина полюбляє подорожі в колі друзів, тому приємно повертатися до улюбленої країни, де на тебе чекають і завжди раді зустрічі справжні друзі і бізнес-партнери. У такі миті відчуваєш себе, як вдома.Справжня насолода – коли ти поєднуєш роботу і відпочинок, коли розумієш, що вирішив справи та ще й приємно відпочив.Переглянути випуск журналу «Space mag» можна