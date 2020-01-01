Завдяки центру зайнятості колишня працівниця райдержадміністрації на Волині знайшла роботу

Волинський обласний центр зайнятості продовжує надавати послуги держслужбовцям, які потрапили під вивільнення.Приклад такої успішної співпраці – вдале працевлаштування– колишнього працівника Любешівської райдержадміністрації, - інформує пресслужба Волинського обласного центру зайнятості.«Це був психологічно важкий час, адже я зовсім втратила впевненість у своїх можливостях. Проте фахівці служби зайнятості переконали, що ситуація, яка склалася, – це лише новий крок, початок нового етапу в житті», – розповідає пані Ніна.За рекомендацією служби зайнятості жінка брала участь у тренінгах, де навчали працювати з джерелами інформації про вакансії, писати резюме, готуватися до співбесіди з роботодавцем. Отож, прийшла й мотивація на успіх та впевненість у завтрашньому дні.Коли кар’єрний радник запропонувала вакансію бухгалтера у комунальному підприємстві «Любешівський ринок» – погодилася на співбесіду, успішно пройшла її та отримала постійне місце роботи.Спеціальних вимог до кандидата роботодавець не мав, але шукав людину порядну, відповідальну та працьовиту. Адже професія бухгалтера вимагає від фахівця максимальної зосередженості та уваги. Усім вимогам Ніна Корець відповідала, тож відразу отримала запрошення на роботу.Колишня безробітна радить усім, хто залишився без роботи, не впадати у відчай, а реально оцінити свої можливості та звернутися до служби зайнятості, де обов’язково допоможуть з працевлаштуванням.«Успіху ми досягаємо в тому, до чого маємо найкращі здібності», – таке життєве кредо нині успішного бухгалтера Ніни Корець.