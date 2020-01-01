Від завтра припиняє їздити маршрутка № 236 «Гірка Полонка-Липини»





Про це



Натомість розпочинають рух маршрути № 103А та 107А сполученням «Гірка Полонка – Ківерці».



Схема руху маршруту № 103А:



Гірка Полонка - Львівська - Потебні - Д. Галицького - Набережна - Перемоги - Соборності - Гордіюк - Ківерцівська - С. Прилуцьке - С. Дачне - С. Жабка - м. Ківерці (зал. вокзал)



Схема руху маршруту № 107А:



Гірка Полонка - Львівська - Потебні - Д. Галицького - Набережна - Перемоги - Соборності - Гордіюк - Ківерцівська - С. Прилуцьке - С. Дачне - С. Жабка - м. Ківерці (автостанція)



Відправка першого рейсу з с. Гірка Полонка (№103А) о 6:15



Відправка останнього рейсу з м. Ківерці:



№103А о 21:40 (прибуває в с. Гірка Полонка о 22:35 і прямує останнім рейсом до АС-2 м. Луцьк)

№107А о 21:10

Інтервал руху - кожні 10-15 хв.



Вартість проїзду:



Гірка Полонка – Луцьк – 8 грн (дитячий – 6 грн).



Гірка Полонка – Ківерці – 30 грн.



По селу – 6 грн (дитячий – 3 грн).

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