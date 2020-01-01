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Від завтра припиняє їздити маршрутка № 236 «Гірка Полонка-Липини»

Від завтра припиняє їздити маршрутка № 236 «Гірка Полонка-Липини»
Від завтра, 13 березня, припиняє рух маршрутне таксі № 236 сполученням «Гірка Полонка-Липини».

Про це йдеться на сайті Гіркополонківської громади.

Натомість розпочинають рух маршрути № 103А та 107А сполученням «Гірка Полонка – Ківерці».

Схема руху маршруту № 103А:

Гірка Полонка - Львівська - Потебні - Д. Галицького - Набережна - Перемоги - Соборності - Гордіюк - Ківерцівська - С. Прилуцьке - С. Дачне - С. Жабка - м. Ківерці (зал. вокзал)

Схема руху маршруту № 107А:

Гірка Полонка - Львівська - Потебні - Д. Галицького - Набережна - Перемоги - Соборності - Гордіюк - Ківерцівська - С. Прилуцьке - С. Дачне - С. Жабка - м. Ківерці (автостанція)

Відправка першого рейсу з с. Гірка Полонка (№103А) о 6:15

Відправка останнього рейсу з м. Ківерці:

№103А о 21:40 (прибуває в с. Гірка Полонка о 22:35 і прямує останнім рейсом до АС-2 м. Луцьк)
№107А о 21:10
Інтервал руху - кожні 10-15 хв.

Вартість проїзду:

Гірка Полонка – Луцьк – 8 грн (дитячий – 6 грн).

Гірка Полонка – Ківерці – 30 грн.

По селу – 6 грн (дитячий – 3 грн).

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Теги: Гірка Полонка, нові маршрути
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