Не маємо права заборонити відвідувати храми, – заступниця голови Волинської ОДА про коронавірус
Сьогодні, 17:45
Волинська ОДА закликає духовенство долучитися до протиепідеміологічних заходів.
Про це інформує управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
Заступниця голови облдержадміністрації Світлана Мишковець зустрілася із секретарями релігійних організацій, які входять до Ради церков.
Світлана Мишковець звернулася до священнослужителів із проханням долучитися до інформаційно-роз’яснювальної роботи, яку проводять органи державної влади.
«Ми не маємо права заборонити людям відвідувати храми. Але ми разом повинні розповісти про небезпеку поширення коронавірусу, про превентивні заходи які вживаються в Україні та області. Окрім цього, потрібно популяризувати правила дотримання особистої гігієни, – звернулася до священнослужителів Світлана Мишковець. – Не потрібно панікувати, при перших проявах захворювання звертатися до лікаря. Якщо людина захворіла, то повинна утриматися від відвідування храму».
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Про це інформує управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
Заступниця голови облдержадміністрації Світлана Мишковець зустрілася із секретарями релігійних організацій, які входять до Ради церков.
Світлана Мишковець звернулася до священнослужителів із проханням долучитися до інформаційно-роз’яснювальної роботи, яку проводять органи державної влади.
«Ми не маємо права заборонити людям відвідувати храми. Але ми разом повинні розповісти про небезпеку поширення коронавірусу, про превентивні заходи які вживаються в Україні та області. Окрім цього, потрібно популяризувати правила дотримання особистої гігієни, – звернулася до священнослужителів Світлана Мишковець. – Не потрібно панікувати, при перших проявах захворювання звертатися до лікаря. Якщо людина захворіла, то повинна утриматися від відвідування храму».
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