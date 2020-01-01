У домівках лучан вже частково з'явилась вода
Сьогодні, 17:52
У Луцьку завершили аварійний ремонт на водопровідних мережах. Дубнівська станція водозабору відновила роботу.
Частково вода в оселях лучан вже з’явилася, - інформує пресслужба Луцькради.
Зазначається, що наразі триває прошивка водопровідних мереж, система наповнюється водою. Повністю водопостачання в усьому місті відновиться орієнтовно впродовж двох-трьох годин.
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Частково вода в оселях лучан вже з’явилася, - інформує пресслужба Луцькради.
Зазначається, що наразі триває прошивка водопровідних мереж, система наповнюється водою. Повністю водопостачання в усьому місті відновиться орієнтовно впродовж двох-трьох годин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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