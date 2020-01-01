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У домівках лучан вже частково з'явилась вода

У домівках лучан вже частково з'явилась вода
У Луцьку завершили аварійний ремонт на водопровідних мережах. Дубнівська станція водозабору відновила роботу.

Частково вода в оселях лучан вже з’явилася, - інформує пресслужба Луцькради.

Зазначається, що наразі триває прошивка водопровідних мереж, система наповнюється водою. Повністю водопостачання в усьому місті відновиться орієнтовно впродовж двох-трьох годин.

У домівках лучан вже частково з'явилась вода
У домівках лучан вже частково з'явилась вода



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Теги: вода, Луцьк
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