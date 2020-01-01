У домівках лучан вже частково з'явилась вода





Частково вода в оселях лучан вже з’явилася, - інформує пресслужба Луцькради.



Зазначається, що наразі триває прошивка водопровідних мереж, система наповнюється водою. Повністю водопостачання в усьому місті відновиться орієнтовно впродовж двох-трьох годин.









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