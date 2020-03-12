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УЄФА скасує Євро-2020 через коронавірус – ЗМІ

УЄФА скасує Євро-2020 через коронавірус – ЗМІ
Спілка європейських футбольних асоціацій планує перенести чемпіонат Європи 2020 на 2021 рік через коронавірус.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на L'Equipe.

На вівторок 17 березня УЄФА запросила представництва 55 асоціацій-членів з керівництвом Європейської асоціації європейських клубів та чемпіонатів та представником FIFPro (асоціації гравців) на засіданнях в режимі відеоконференції для обговорення реакції європейського футболу на пандемію коронавірусу.

Дебати стосуватимуться всіх національних та європейських змагань, включаючи Євро-2020

За інформацією французького видання, очікується, що УЄФА у вівторок оголосить про зупинку матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи через поширення коронавірусу, а також про перенесення Євро на 2021 рік.

Національні чемпіонати також планують перервати, навіть якщо вони не організовані безпосередньо УЄФА.

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Теги: УЄФА, Євро-2020, скасування, коронавірус
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