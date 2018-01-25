Задля подолання коронавірусу владика Михаїл закликав посилено молитися та благословив бити в дзвони
Сьогодні, 19:42
Через загрозу поширення коронавірусу в Україні запроваджено карантинні заходи. Православна церква України теж долучається до боротьби з цією новою недугою.
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл благословляє протягом трьох тижнів поки триває карантин у всіх храмах єпархії щонеділі о 9:00 дзвоніння по 15 хвилин, - йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
Також, упродовж тижня від сьогодні і до наступного четверга о 21:00 слід молитися за подолання коронавірусу: тричі «Отче наш», тричі «Богородице Діво, радуйся», «Вірую», 90-й псалом, а також молитися своїми словами.
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Митрополит Луцький і Волинський Михаїл благословляє протягом трьох тижнів поки триває карантин у всіх храмах єпархії щонеділі о 9:00 дзвоніння по 15 хвилин, - йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
Також, упродовж тижня від сьогодні і до наступного четверга о 21:00 слід молитися за подолання коронавірусу: тричі «Отче наш», тричі «Богородице Діво, радуйся», «Вірую», 90-й псалом, а також молитися своїми словами.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Карантинні заходи через коронавірус: чи закриють церкви на Волині
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