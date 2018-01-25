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Задля подолання коронавірусу владика Михаїл закликав посилено молитися та благословив бити в дзвони

Задля подолання коронавірусу владика Михаїл закликав посилено молитися та благословив бити в дзвони
Через загрозу поширення коронавірусу в Україні запроваджено карантинні заходи. Православна церква України теж долучається до боротьби з цією новою недугою.

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл благословляє протягом трьох тижнів поки триває карантин у всіх храмах єпархії щонеділі о 9:00 дзвоніння по 15 хвилин, - йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.

Також, упродовж тижня від сьогодні і до наступного четверга о 21:00 слід молитися за подолання коронавірусу: тричі «Отче наш», тричі «Богородице Діво, радуйся», «Вірую», 90-й псалом, а також молитися своїми словами.

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Теги: Митрополит Михаїл, коронавірус, молитва
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Коментарі 1
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Для початку міг би закрити церкви
А то буде розсадником хвороби церква
І ще вашого бога не існує... Був би він то не допустив би такого що зараз робиться
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