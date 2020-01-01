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МОЗ повідомляє про два нових підтверджених випадки коронавірусу в Україні

МОЗ повідомляє про два нових підтверджених випадки коронавірусу в Україні
В Україні зафіксували два нових випадки коронавірусної інфекції - у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

Інформацію про лабораторно підтверджені випадки на території країни повідомили в МОЗ України в офіційному Телегам-каналі.

Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування, відбувається робота з контактами.

Раніше в Україні був зафіксований 1 випадок коронавірусу COVID-19 - у чоловіка в Чернівцях, наразі його стан задовільний.

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Теги: два випадки, коронавірус, Україна, МОЗ
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