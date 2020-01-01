МОЗ повідомляє про два нових підтверджених випадки коронавірусу в Україні

В Україні зафіксували два нових випадки коронавірусної інфекції - у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.Інформацію про лабораторно підтверджені випадки на території країни повідомили в МОЗ України в офіційному Телегам-каналі.Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування, відбувається робота з контактами.Раніше в Україні був з- у чоловіка в Чернівцях, наразі його стан задовільний.