Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 13 березня
Сьогодні, 20:00
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
У Луцьку, Маневичах, Володимир-Волинському можливий невеликий дощ. У Любешеві, Ковелі, Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +3…+4 градусів, удень підніметься до +8…+9. Вітер західний, південний і південно-західний, 2-7 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.
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У Луцьку, Маневичах, Володимир-Волинському можливий невеликий дощ. У Любешеві, Ковелі, Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +3…+4 градусів, удень підніметься до +8…+9. Вітер західний, південний і південно-західний, 2-7 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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