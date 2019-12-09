Два райони на Волині просять забезпечити скрапленим газом





Про це йшлося 12 березня під час пленарного засідання 29 сесії Волинської обласної ради, -



На розгляд депутатів винесли проєкт рішення про звернення до Кабінету Міністрів України, народних депутатів України щодо забезпеченням населення скрапленим газом.



Нагадаємо, два райони у Волинській області – негазифіковані Любомльський і Шацький райони – з осені минулого року залишилися сам на сам із газовим питанням, адже жителям припинили постачати скраплений газ у балонах, який вони використовують для побутових потреб, передусім для приготування їжі.



Окрім того, на території області припиняють роботу газові служби, котрі забезпечували технічне обслуговування та ремонт газобалонних установок.



Підприємства, які здійснювали реалізацію скрапленого газу для потреб населення, своєю чергою, не мають можливість закупити необхідну кількість скрапленого газу у зв’язку з не проведенням аукціонів.



«Ми, депутати Волинської обласної ради, звертаємося з проханням вжити заходів щодо регулярного проведення спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення, що дасть змогу вирішити проблему забезпечення людей цим видом палива», – наголосили обранці громади в тексті звернення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська обласна рада звернеться до міністрів і нардепів із вимогою вирішити проблему забезпечення населення скрапленим газом.Про це йшлося 12 березня під час пленарного засідання 29 сесії Волинської обласної ради, - пише ІА Волинські новини.На розгляд депутатів винесли проєкт рішення про звернення до Кабінету Міністрів України, народних депутатів України щодо забезпеченням населення скрапленим газом.Нагадаємо, два райони у Волинській області – негазифіковані Любомльський і Шацький райони – з осені минулого року залишилися сам на сам із газовим питанням, адже жителям припинили постачати скраплений газ у балонах, який вони використовують для побутових потреб, передусім для приготування їжі.Окрім того, на території області припиняють роботу газові служби, котрі забезпечували технічне обслуговування та ремонт газобалонних установок.Підприємства, які здійснювали реалізацію скрапленого газу для потреб населення, своєю чергою, не мають можливість закупити необхідну кількість скрапленого газу у зв’язку з не проведенням аукціонів.«Ми, депутати Волинської обласної ради, звертаємося з проханням вжити заходів щодо регулярного проведення спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення, що дасть змогу вирішити проблему забезпечення людей цим видом палива», – наголосили обранці громади в тексті звернення.

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