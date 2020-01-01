Луцьких водіїв та контролерів громадського транспорту одягнуть у форму





«Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, завжди дослухається до пропозицій лучан. Мешканці Луцька хочуть, щоб міський громадський транспорт працював ефективно, а ціна за проїзд була виправдана високою якістю послуги. Тож у січні 2020 року «СВІДОМІ» спільно з депутатом Луцькради Миколою Яручиком організували круглий стіл, щоб напрацювати та обговорити пропозиції для покращення роботи луцьких маршруток та тролейбусів», – йдеться у дописі «СВІДОМИХ», -



Також вони зауважили, що під час круглого столу з лучанами сформували більше десятка пропозицій, які спрямували до управління транспорту та зв’язку Луцькради. Їх розглянули, а велику частину з них врахували:



- Оновлять схеми руху громадського транспорту;

- Незабаром запустять систему для оголошення зупинок в транспорті;

- Перевізникам рекомендували розмістити у транспорті схеми-наклейки маршруту руху із зазначенням зупинок, а також ввести типову форму одягу для водіїв та контролерів;

- Проводяться роботи із залучення приватних перевізників для здійснення перевезень тролейбусами.



Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер зауважив, що круглі столи, які проводить громадська організація, мають реальний результат.



«Нам приємно, що пропозиції, надані нашою командою, врахували. Сподіваємося на їх подальшу реалізацію», – розповів Шкітер.



Команда «СВІДОМИХ» завжди готова спільними зусиллями зробити Луцьк комфортнішим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В управлінні транспорту та зв’язку Луцької міської ради врахували побажання лучан щодо громадського транспорту.«Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є, завжди дослухається до пропозицій лучан. Мешканці Луцька хочуть, щоб міський громадський транспорт працював ефективно, а ціна за проїзд була виправдана високою якістю послуги. Тож у січні 2020 року «СВІДОМІ» спільно з депутатом Луцькрадиорганізували круглий стіл, щоб напрацювати та обговорити пропозиції для покращення роботи луцьких маршруток та тролейбусів», – йдеться у дописі «СВІДОМИХ», - пише ІА Конкурент.Також вони зауважили, що під час круглого столу з лучанами сформували більше десятка пропозицій, які спрямували до управління транспорту та зв’язку Луцькради. Їх розглянули, а велику частину з них врахували:- Оновлять схеми руху громадського транспорту;- Незабаром запустять систему для оголошення зупинок в транспорті;- Перевізникам рекомендували розмістити у транспорті схеми-наклейки маршруту руху із зазначенням зупинок, а також ввести типову форму одягу для водіїв та контролерів;- Проводяться роботи із залучення приватних перевізників для здійснення перевезень тролейбусами.Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»зауважив, що круглі столи, які проводить громадська організація, мають реальний результат.«Нам приємно, що пропозиції, надані нашою командою, врахували. Сподіваємося на їх подальшу реалізацію», – розповів Шкітер.Команда «СВІДОМИХ» завжди готова спільними зусиллями зробити Луцьк комфортнішим.

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