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Доцента Лесиного вишу відзначать грамотою Верховної Ради

Доцента Лесиного вишу відзначать грамотою Верховної Ради
Доцента кафедри спортивно-масової та туристичної роботи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки нагородять Почесною грамотою Верховної Ради України.

На розгляд депутатів винесли проєкт рішення про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Черкашина Романа Євгеновича, - пише ІА Волинські новини.

Заплановано, що депутати звернуться до Голови Верховної Ради України із клопотанням щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Черкашина Романа Євгеновича, доцента кафедри спортивно-масової та туристичної роботи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Його планують відзначити за сумлінну працю, заслуги в науковій, навчально-методичній, виховній роботі, вагомий внесок у підготовку фахівців фізичної культури і спорту, та з нагоди 50-ліття факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Депутати підтримали проєкт рішення. Контроль за виконанням рішення поклали на першого заступника голови обласної ради Юрія Поліщука.

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Теги: доцент, сну, нагорода
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