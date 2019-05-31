Доцента Лесиного вишу відзначать грамотою Верховної Ради





На розгляд депутатів винесли проєкт рішення про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Черкашина Романа Євгеновича, -



Заплановано, що депутати звернуться до Голови Верховної Ради України із клопотанням щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Черкашина Романа Євгеновича, доцента кафедри спортивно-масової та туристичної роботи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.



Його планують відзначити за сумлінну працю, заслуги в науковій, навчально-методичній, виховній роботі, вагомий внесок у підготовку фахівців фізичної культури і спорту, та з нагоди 50-ліття факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.



Депутати підтримали проєкт рішення. Контроль за виконанням рішення поклали на першого заступника голови обласної ради Юрія Поліщука.

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