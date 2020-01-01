13 березня на Волині: гортаючи календар

Олександра Кондратович (на фото).



Також 13 березня день народження у колишнього директора обласного навчально-курсового комбінату Віктора Ромасєва, директора Ковельської централізованої бібліотечної системи, заслуженого працівника культури України Галини Божик.



Іменинники сьогоднішнього дня – Василь, Домініка, Кіра, Марина, Нестор.



Вітаємо їх усіх зі святом. Зичимо здоров’я, радості від життя та достатку.

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