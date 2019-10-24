У Шацькому районі виділять 30 тисяч євро для пілотних екологічних міні-проектів
Сьогодні, 02:07
У залі засідань Шацької районної ради 5 березня відбулася робоча нарада директорів навчальних закладів Шацького району. Одним із питань, що обговорювалися стало проведення конкурсу ідей на реалізацію пілотних міні-проєктів в межах проєкту «Екосистемна адаптація до змін клімату та стійкий регіональний розвиток шляхом розширення можливостей українських біосферних резерватів».
Презентовано конкурс ідей Шацьким національним природним парком, – пише Кордон.
Участь у нараді взяли Людмила Єрофєєва– начальник відділу освіти, молоді та спорту Шацької РДА та Марія Христецька — виконуюча обов’язки директора Шацького національного природного парку.
Богдан Гарбар– координатор конкурсу ідей у Шацькому районі, повідомив, що на Шацький район буде виділено 30 тисяч євро. Участь у конкурсі можуть взяти юридичні та/або фізичні особи (від 18 років), що мають місце реєстрації юридичної особи або постійного проживання на території Шацького біосферного резервату (тобто Шацького району).
Партнерами можуть стати фізичні особи з Шацького району чи юридичні особи (наукові та освітні установи, НГО) з Волинської області. Партнерська участь не є обов’язковою, проте буде суттєвою перевагою для журі під час оцінювання проекту.
Отримати кошти на реалізацію своєї ідеї з екосистемної адаптації можна від 4 до 10 тисяч євро.
Марія Христецька, виконуюча обов’язки директора Шацького НПП, зауважила, що це цілком реальна можливість фінансування для навчальнихзакладів озеленення територіх чи, навіть, проведення уроків з екологічної освіти для учнів. Головне, щоб проект мав на меті максимально наблизити до природи існуючі території. Але не отримають фінансування ідеї, які мають на меті впровадження якихось технологій.
Для участі в конкурсі ідей необхідно подати заявку до 10 квітня. Більше детальної інформації можна отримати в адміністрації Шацького національного парку.
До слова, участь у конкурсі ідей міні-проєктів з екосистемної адаптації беруть лише 3 українські біосферні резервати: "Розточчя", Шацький та Деснянський.
Підсумовуючи сказане, Сергій Карпук, голова Шацької районної ради повідомив, що районна рада зможе виступити партнером для навчальних закладів у написанні міні-проєктів та забезпечити співфінансування до 10 тисяч гривень з районного бюджету.
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Презентовано конкурс ідей Шацьким національним природним парком, – пише Кордон.
Участь у нараді взяли Людмила Єрофєєва– начальник відділу освіти, молоді та спорту Шацької РДА та Марія Христецька — виконуюча обов’язки директора Шацького національного природного парку.
Богдан Гарбар– координатор конкурсу ідей у Шацькому районі, повідомив, що на Шацький район буде виділено 30 тисяч євро. Участь у конкурсі можуть взяти юридичні та/або фізичні особи (від 18 років), що мають місце реєстрації юридичної особи або постійного проживання на території Шацького біосферного резервату (тобто Шацького району).
Партнерами можуть стати фізичні особи з Шацького району чи юридичні особи (наукові та освітні установи, НГО) з Волинської області. Партнерська участь не є обов’язковою, проте буде суттєвою перевагою для журі під час оцінювання проекту.
Отримати кошти на реалізацію своєї ідеї з екосистемної адаптації можна від 4 до 10 тисяч євро.
Марія Христецька, виконуюча обов’язки директора Шацького НПП, зауважила, що це цілком реальна можливість фінансування для навчальнихзакладів озеленення територіх чи, навіть, проведення уроків з екологічної освіти для учнів. Головне, щоб проект мав на меті максимально наблизити до природи існуючі території. Але не отримають фінансування ідеї, які мають на меті впровадження якихось технологій.
Для участі в конкурсі ідей необхідно подати заявку до 10 квітня. Більше детальної інформації можна отримати в адміністрації Шацького національного парку.
До слова, участь у конкурсі ідей міні-проєктів з екосистемної адаптації беруть лише 3 українські біосферні резервати: "Розточчя", Шацький та Деснянський.
Підсумовуючи сказане, Сергій Карпук, голова Шацької районної ради повідомив, що районна рада зможе виступити партнером для навчальних закладів у написанні міні-проєктів та забезпечити співфінансування до 10 тисяч гривень з районного бюджету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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