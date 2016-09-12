На Волині просять замінити дорожні знаки
Сьогодні, 06:10
Просять замінити дорожні знаки на автошляху Київ-Ковель-Ягодин біля Любомля.
Про це йшлося на 29 сесії Волинської обласної ради. Такий запит озвучив депутат облради Сергій Духницький, - пише Район.Любомль.
На дорозі Ковель-Ягодин дорожні знаки знаходяться у поганому стані, що заважає водіям орієнтуватися. Також перед поворотом на Любомль знаки розміщені дуже густо. Через це не видно знаку повороту на Шацьк, що спричиняє аварійні ситуації.
Просять оновити пошкоджені знаки та правильно розмістити знак повороту на Шацьк.
Депутати запит підтримали.
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Про це йшлося на 29 сесії Волинської обласної ради. Такий запит озвучив депутат облради Сергій Духницький, - пише Район.Любомль.
На дорозі Ковель-Ягодин дорожні знаки знаходяться у поганому стані, що заважає водіям орієнтуватися. Також перед поворотом на Любомль знаки розміщені дуже густо. Через це не видно знаку повороту на Шацьк, що спричиняє аварійні ситуації.
Просять оновити пошкоджені знаки та правильно розмістити знак повороту на Шацьк.
Депутати запит підтримали.
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