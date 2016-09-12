На Волині просять замінити дорожні знаки





Про це йшлося на 29 сесії Волинської обласної ради. Такий запит озвучив депутат облради Сергій Духницький, -



На дорозі Ковель-Ягодин дорожні знаки знаходяться у поганому стані, що заважає водіям орієнтуватися. Також перед поворотом на Любомль знаки розміщені дуже густо. Через це не видно знаку повороту на Шацьк, що спричиняє аварійні ситуації.



Просять оновити пошкоджені знаки та правильно розмістити знак повороту на Шацьк.



Депутати запит підтримали.

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