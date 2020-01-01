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Українка, в якої виявили коронавірус, 8 березня відвідувала церкву

Українка, в якої виявили коронавірус, 8 березня відвідувала церкву
Жінка з Радомишля на Житомирщині, в якої діагностували коронавірус, 8 березня була в церкві, хоча перші симптоми хвороби у неї проявилися 3 березня.

Про це під час брифінгу поінформував директор Житомирського обласного лабораторного центру Зіновій Парамонов, передає кореспондент Укрінформу.

"8 березня ця жінка відвідала церкву. Ви всі знаєте, як люди похилого віку йдуть до церкви, йдуть до образу, а потім до нього підходять усі присутні. Це нас хвилює", - зауважив Парамонов.

За його словами, зараз триває робота зі священниками, аби виявити людей, які в той день перебували у храмі.

Як додав голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, на обсервації перебуває 6 родичів хворої і 4 її гостей з Радомишля. Ще 2 гостей з Києва також будуть на обсервації.

Поки що у рідних жінки коронавірусу не виявили.

Нагадаємо, на Житомирщині зафіксували перший випадок коронавірусу в 70-річної жінки, яка повернулася з Польщі.

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Теги: коронавірус, україна, здоров'я
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