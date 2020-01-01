Відомий голлівудський актор та його дружина захворіли на коронавірус
Сьогодні, 05:15
Американський актор Том Генкс та його дружина Ріта Вілсон захворіли на коронавірусну інфекцію.
Про це інформує ТСН.
"Ріта і я зараз в Австралії. Ми почувалися втомленими, ніби підхопили застуду. А ще з'явився біль у тілі. У Ріти час від часу був озноб, - написав Генкс у своєму Instagram. - Нас перевірили на наявність коронавірусу. Результат виявився позитивним".
Актор додав, що зараз вони перебувають на обстеженні та в ізоляції.
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Про це інформує ТСН.
"Ріта і я зараз в Австралії. Ми почувалися втомленими, ніби підхопили застуду. А ще з'явився біль у тілі. У Ріти час від часу був озноб, - написав Генкс у своєму Instagram. - Нас перевірили на наявність коронавірусу. Результат виявився позитивним".
Актор додав, що зараз вони перебувають на обстеженні та в ізоляції.
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