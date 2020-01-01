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Відомий голлівудський актор та його дружина захворіли на коронавірус

Відомий голлівудський актор та його дружина захворіли на коронавірус
Американський актор Том Генкс та його дружина Ріта Вілсон захворіли на коронавірусну інфекцію. 

Про це інформує ТСН.

"Ріта і я зараз в Австралії. Ми почувалися втомленими, ніби підхопили застуду. А ще з'явився біль у тілі. У Ріти час від часу був озноб, - написав Генкс у своєму Instagram. - Нас перевірили на наявність коронавірусу. Результат виявився позитивним".

Актор додав, що зараз вони перебувають на обстеженні та в ізоляції.

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Теги: том генкс, коронавірус, здоров'я
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