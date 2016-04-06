Лікар розповів, які алкогольні напої найбільш небезпечні

Дмитро Кубарєв розкрив позицію Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо вживання алкогольних напоїв. За його словами, в організації вважають, що будь-який алкоголь і в будь-якій кількості є небезпечним для людини.



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"Позиція Всесвітньої організації охорони здоров’я та сучасної наркології полягає в тому, що алкоголь шкідливий в будь-яких кількостях, але важко порівняти ефект від одного келиха за вечір і від традиційного змагання – хто вип’є більше і міцніше, зі "штрафними", – додав Кубарєв.



Лікар розповів, що найбільшу небезпеку таять коктейлі, оскільки містять всілякі барвники та іншу "хімію", згубний вплив якої збільшується в зв’язці з алкоголем.



"Немає користі і в заводському пиві. На більшості підприємств воно виходить не шляхом природного бродіння, а виробляється з концентрату", – підкреслив нарколог.

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