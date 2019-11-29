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У Володимирі-Волинському відремонтують вулицю за 30 мільйонів

У Володимирі-Волинському відремонтують вулицю за 30 мільйонів
У 2020-му році місту у Володимирі-Волинському проведуть капітальні ремонти доріг на вулиці Сагайдачного та Незалежності. Для цих цілей з держбюджету передбачено 15 мільйонів гривень, така ж сума передбачена у міському бюджеті, адже роботи виконуватимуться за умови співфінансування 50/50.

Про це БУГу повідомили у міськвиконкомі.

На вулиці Незалежності планується заміна дорожнього покриття, орієнтовна площа 8,5 тисяч квадратних метрів; тротуару 5,3 тисяч метрів квадратних. Також зроблять і вуличне освітлення, встановлять металічні опори та прокладуть підземні кабелі.

Передбачено і облаштування ливневої каналізації, нанесення сучасної дорожньої розмітки з облаштуванням пішохідних переходів.

На вулиці Сагайдачного капітально відремонтують відрізок дороги від перехрестя з Ковельською до перехрестя з вулицею Незалежності.

Так, планується заміна дорожнього покриття (близько 2,7 тисяч м²); тротуару ( 1 тис м²). Планують замінити 350 метрів водопровіду перед ремонтом, а також дощеприймальні колодязі.

Також передбачається нанесення сучасної дорожньої розмітки з облаштуванням пішохідних переходів.

Проектна документація вже на стадії завершення, триває її підготовка до передачі на державну будівельну експертизу.

У Володимирі-Волинському відремонтують вулицю за 30 мільйонів

У Володимирі-Волинському відремонтують вулицю за 30 мільйонів

У Володимирі-Волинському відремонтують вулицю за 30 мільйонів

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Теги: володимир, вулиця, ремонт
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