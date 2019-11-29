У Володимирі-Волинському відремонтують вулицю за 30 мільйонів





Про це



На вулиці Незалежності планується заміна дорожнього покриття, орієнтовна площа 8,5 тисяч квадратних метрів; тротуару 5,3 тисяч метрів квадратних. Також зроблять і вуличне освітлення, встановлять металічні опори та прокладуть підземні кабелі.



Передбачено і облаштування ливневої каналізації, нанесення сучасної дорожньої розмітки з облаштуванням пішохідних переходів.



На вулиці Сагайдачного капітально відремонтують відрізок дороги від перехрестя з Ковельською до перехрестя з вулицею Незалежності.



Так, планується заміна дорожнього покриття (близько 2,7 тисяч м²); тротуару ( 1 тис м²). Планують замінити 350 метрів водопровіду перед ремонтом, а також дощеприймальні колодязі.



Також передбачається нанесення сучасної дорожньої розмітки з облаштуванням пішохідних переходів.



Проектна документація вже на стадії завершення, триває її підготовка до передачі на державну будівельну експертизу.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2020-му році місту у Володимирі-Волинському проведуть капітальні ремонти доріг на вулиці Сагайдачного та Незалежності. Для цих цілей з держбюджету передбачено 15 мільйонів гривень, така ж сума передбачена у міському бюджеті, адже роботи виконуватимуться за умови співфінансування 50/50.Про це БУГу повідомили у міськвиконкомі.На вулиці Незалежності планується заміна дорожнього покриття, орієнтовна площа 8,5 тисяч квадратних метрів; тротуару 5,3 тисяч метрів квадратних. Також зроблять і вуличне освітлення, встановлять металічні опори та прокладуть підземні кабелі.Передбачено і облаштування ливневої каналізації, нанесення сучасної дорожньої розмітки з облаштуванням пішохідних переходів.На вулиці Сагайдачного капітально відремонтують відрізок дороги від перехрестя з Ковельською до перехрестя з вулицею Незалежності.Так, планується заміна дорожнього покриття (близько 2,7 тисяч м²); тротуару ( 1 тис м²). Планують замінити 350 метрів водопровіду перед ремонтом, а також дощеприймальні колодязі.Також передбачається нанесення сучасної дорожньої розмітки з облаштуванням пішохідних переходів.Проектна документація вже на стадії завершення, триває її підготовка до передачі на державну будівельну експертизу.

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