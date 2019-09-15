Пожежа у Луцьку: на узбережжі річки горить суха трава
12 березень, 23:43
У Луцьку, на узбережжі Стиру, горить суха трава.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Загорання сухостою настільки сильне, що зарево від вогню видно із с. Рованці. Полум'я зафіксували очевидці й з вулиці Набережної. З їхніх слів берег Стиру горить ближче до вулиці Набережної, але проїзд до місця займання - зі сторони Кічкарівки.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Загорання сухостою настільки сильне, що зарево від вогню видно із с. Рованці. Полум'я зафіксували очевидці й з вулиці Набережної. З їхніх слів берег Стиру горить ближче до вулиці Набережної, але проїзд до місця займання - зі сторони Кічкарівки.
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