У ТРЦ «ПортCity» посилили заходи дезінфекції та профілактики коронавірусу*

Адміністрація торгово-розважального центру «ПортCity» зробила офіційну заяву щодо заходів, які впроваджують в закладі з метою запобіганню поширенню коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба ТРЦ.Пропонуємо текст заяви без змін.«Адміністрація «ПортCity» повністю підтримуємо рішення Кабінету Міністрів від 11.03 та рішення місцевої влади, які вже надійшли та будуть надходити. Наразі ми працюємо над організацією роботи ТРЦ та наших орендарів без порушення цих рішень.Деякий час нашим гостям буде не дуже зручно, але ми вдячні, що відвідувачі з розумінням ставляться до ситуації. У ТРЦ «ПортCity» запровадили посилений режим вентиляції, тому у торговому центрі буде трохи прохолодніше, ніж зазвичай.Посилений також протиепідеміологічний режим: введені додаткове провітрювання, обробка поверхонь, санвузлів, поручнів, ручок тощо.Крім того, адміністрація ТРЦ не допускає до роботи працівників із симптомами ГРВІ.Дякуємо за розуміння! Просимо зберігати спокій та дотримуватись елементарних правил гігієни!P.S. Наш внутрішній страх – найбільший ворог».