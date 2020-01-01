На Волині визначили 9 медзакладів, де лікуватимуть заражених коронавірусом





Про це повідомив начальник управління охорони здоров‘я облдержадміністрації Ігор Ващенюк під час засідання регіональної комісії ТЕБ та НС, інформує Волинська ОДА.



Нагадаємо, у жінки, яка 11 березня звернулася за медичною допомогою до Волинської обласної інфекційної лікарні,



Зауважимо, у Луцьку госпіталізували ще одну жінку з підозрою на коронавірус COVID-19.



«У нас були два заклади – це Волинська обласна інфекційна лікарня і Перинатальний центр для вагітних, які були визначені як госпітальні бази. На сьогоднішній день ми цей перелік розширили та додали усі прикордонні лікарні. Таким чином на сьогодні у нас 9 закладів, які можуть надавати відповідну допомогу. Зокрема, це медзаклади у Нововолинську, Володимирі-Волинському, Любомлі, Ратному, Камені-Каширському, Любешові та Ковелі», - поінформував Ігор Ващенюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині визначили 9 медзакладів, у яких зможуть надавати допомогу у випадку захворювання на коронавірус.Про це повідомив начальник управління охорони здоров‘я облдержадміністраціїпід час засідання регіональної комісії ТЕБ та НС, інформує Волинська ОДА.Нагадаємо, у жінки, яка 11 березня звернулася за медичною допомогою до Волинської обласної інфекційної лікарні, коронавірусу не виявили Зауважимо, у Луцьку госпіталізували ще одну жінкуна коронавірус COVID-19.«У нас були два заклади – це Волинська обласна інфекційна лікарня і Перинатальний центр для вагітних, які були визначені як госпітальні бази. На сьогоднішній день ми цей перелік розширили та додали усі прикордонні лікарні. Таким чином на сьогодні у нас 9 закладів, які можуть надавати відповідну допомогу. Зокрема, це медзаклади у Нововолинську, Володимирі-Волинському, Любомлі, Ратному, Камені-Каширському, Любешові та Ковелі», - поінформував Ігор Ващенюк.

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