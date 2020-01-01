Курс валют у Луцьку на 13 березня
Сьогодні, 09:12
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.00, а продаж – 26.50.
Євро при купівлі становить – 28.80, продажу – 29.50.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.60, продаж – 6.80.
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Євро при купівлі становить – 28.80, продажу – 29.50.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.60, продаж – 6.80.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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