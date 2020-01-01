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13 березня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

13 березня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
13 березня в народному календарі вшановують пам'ять преподобного Василя Сповідника, Касіяна Римлянина, а також преподобних Марії та Кіри.

Іменини сьогодні святкують: Арсен, Домініка, Марина, Нестор, Сергій, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 13 березня

– 13 березня падає дощ – чекайте на тепле літо.

– Похмура погода – до нічних заморозків.

– Якщо у день Василя видно кола на сонці – буде врожайне літо.

Що можна робити 13 березня

1.Цього дня треба потайки робити добрі справи. Вважається, що вони повернуться людині сторицею. Однак, не вихваляйтеся, бо вони не зарахуються.

Що не можна робити 13 березня

​1.Пам'ятайте про те, що до 18 квітня триває Великий піст, тож утримайтеся від їжі тваринного походження.

2.Цей день є невдалим для стрижки, тому перенесіть похід до перукаря на інший день.



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Теги: 13 березня, свято, традиції
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