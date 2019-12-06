При в’їзді у Володимир авто злетіло у кювет та перекинулось. ФОТО
Сьогодні, 10:16
При в’їзді у Володимир-Волинський трапилася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Mercedes перетнув кільце на з’їхав у поле і перевернувся.
Про це написали у спільноті "Твій Володимир" на сторінці у facebook.
"Друзі, хто вилетів з кільця у поле при в’їзді у Володимир?", - йдеться у дописі.
Про постраждалих наразі нічого не відомо.
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Про це написали у спільноті "Твій Володимир" на сторінці у facebook.
"Друзі, хто вилетів з кільця у поле при в’їзді у Володимир?", - йдеться у дописі.
Про постраждалих наразі нічого не відомо.
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