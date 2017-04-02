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Бренд «Limilook» – неймовірний дитячий одяг для дівчаток*

Бренд «Limilook» – неймовірний дитячий одяг для дівчаток*
«Limilook» – це студія дитячого дизайнерського одягу у Луцьку. Тут створюють дитяче вбрання для особливих подій і на кожен день та із задоволенням працюють з фотографами і стилістами над створенням ексклюзивних образів для зйомок.

У своїй роботі студія використовує тільки якісні матеріали. Одяг декорують модними, дуже вишуканими прикрасами – паєтками, пір’ям страуса, стразами.

У студії «Limilook» розповідають, що колекція розлетілася усього за 30 хвилин. Для прикладу, більше 15 речей купила відома модниця з Вільнюса для своїх донечок.

Неймовірні аксесуари: обручі, брошки, сумки-сердечка, сумочки-фламінго, а головне – убір чалма здивують навіть дорослих модниць.

Приймають замовлення на пошиття ексклюзивного одягу для донечки і мами, на випускні, весілля, дні народження, хрестини, вечірки.

Залишилось всього 10 речей зі знижкою. До них – неймовірні подарунки та сертифікати кожному.

Телефонуйте: 095 455 05 88.

Слідкуйте за «Limilook» у соціальних мережах та на сайті:

https://www.facebook.com/Limilook/

https://www.instagram.com/Limilook/

https://limilook.com/

Бренд «Limilook» – неймовірний дитячий одяг для дівчаток*
Бренд «Limilook» – неймовірний дитячий одяг для дівчаток*
Бренд «Limilook» – неймовірний дитячий одяг для дівчаток*
Бренд «Limilook» – неймовірний дитячий одяг для дівчаток*
Бренд «Limilook» – неймовірний дитячий одяг для дівчаток*
Бренд «Limilook» – неймовірний дитячий одяг для дівчаток*
Бренд «Limilook» – неймовірний дитячий одяг для дівчаток*
Бренд «Limilook» – неймовірний дитячий одяг для дівчаток*

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Теги: Limilook, дитячий одяг
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