Бренд «Limilook» – неймовірний дитячий одяг для дівчаток*
Сьогодні, 10:00
«Limilook» – це студія дитячого дизайнерського одягу у Луцьку. Тут створюють дитяче вбрання для особливих подій і на кожен день та із задоволенням працюють з фотографами і стилістами над створенням ексклюзивних образів для зйомок.
У своїй роботі студія використовує тільки якісні матеріали. Одяг декорують модними, дуже вишуканими прикрасами – паєтками, пір’ям страуса, стразами.
У студії «Limilook» розповідають, що колекція розлетілася усього за 30 хвилин. Для прикладу, більше 15 речей купила відома модниця з Вільнюса для своїх донечок.
Неймовірні аксесуари: обручі, брошки, сумки-сердечка, сумочки-фламінго, а головне – убір чалма здивують навіть дорослих модниць.
Приймають замовлення на пошиття ексклюзивного одягу для донечки і мами, на випускні, весілля, дні народження, хрестини, вечірки.
Залишилось всього 10 речей зі знижкою. До них – неймовірні подарунки та сертифікати кожному.
Телефонуйте: 095 455 05 88.
Слідкуйте за «Limilook» у соціальних мережах та на сайті:
https://www.facebook.com/Limilook/
https://www.instagram.com/Limilook/
https://limilook.com/
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У своїй роботі студія використовує тільки якісні матеріали. Одяг декорують модними, дуже вишуканими прикрасами – паєтками, пір’ям страуса, стразами.
У студії «Limilook» розповідають, що колекція розлетілася усього за 30 хвилин. Для прикладу, більше 15 речей купила відома модниця з Вільнюса для своїх донечок.
Неймовірні аксесуари: обручі, брошки, сумки-сердечка, сумочки-фламінго, а головне – убір чалма здивують навіть дорослих модниць.
Приймають замовлення на пошиття ексклюзивного одягу для донечки і мами, на випускні, весілля, дні народження, хрестини, вечірки.
Залишилось всього 10 речей зі знижкою. До них – неймовірні подарунки та сертифікати кожному.
Телефонуйте: 095 455 05 88.
Слідкуйте за «Limilook» у соціальних мережах та на сайті:
https://www.facebook.com/Limilook/
https://www.instagram.com/Limilook/
https://limilook.com/
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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