Бренд «Limilook» – неймовірний дитячий одяг для дівчаток*

– це студія дитячого дизайнерського одягу у Луцьку. Тут створюють дитяче вбрання для особливих подій і на кожен день та із задоволенням працюють з фотографами і стилістами над створенням ексклюзивних образів для зйомок.У своїй роботі студія використовує тільки якісні матеріали. Одяг декорують модними, дуже вишуканими прикрасами – паєтками, пір’ям страуса, стразами.У студії «Limilook» розповідають, що колекція розлетілася усього за 30 хвилин. Для прикладу, більше 15 речей купила відома модниця з Вільнюса для своїх донечок.Неймовірні аксесуари: обручі, брошки, сумки-сердечка, сумочки-фламінго, а головне – убір чалма здивують навіть дорослих модниць.Приймають замовлення на пошиття ексклюзивного одягу для донечки і мами, на випускні, весілля, дні народження, хрестини, вечірки.Залишилось всього 10 речей зі знижкою. До них – неймовірні подарунки та сертифікати кожному.Телефонуйте: 095 455 05 88.Слідкуйте за «Limilook» у соціальних мережах та на сайті: